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花蓮災難醫療救護隊爭光 論文海報奪國際榮譽獎

中央社／ 花蓮縣11日電

衛福部花蓮醫院護理長熊雲怡、李懿慈等參加在東京舉辦的「2025WADEM世界災難與緊急醫療年會」，以急救科技與精實管理為題發表論文海報獲國際專家肯定，奪得榮譽獎，為台灣爭光。

花蓮縣衛生局長朱家祥、衛生福利部花蓮醫院院長林彥雄及花蓮災難醫療救護隊（Disaster medicalassistance team）顧問賴佩芳醫師，10日共同頒發國際會議「榮譽獎」予熊雲怡（DMAT執行副組長）與李懿慈（DMAT後勤組長），表揚2人於5月代表花蓮DMAT參加在東京舉辦的「2025 WADEM世界災難與緊急醫療年會」，以急救科技與精實管理為題發表論文海報，勇奪榮譽獎。

朱家祥致詞表示，花蓮DMAT團隊此次在世界災難醫學年會嶄露頭角，不僅代表台灣，更展現花蓮在災難醫療領域的實力與創新，不只是擁有豐富的實戰經驗，更有能力將這些成果轉化為國際語言，於全球舞台分享與交流，這是花蓮引以為傲的光榮時刻。

獲獎海報「運用精實管理提升災難醫療隊取得醫材時間之效益－以花蓮縣災難醫療隊為例」，以實證方式分析災難現場後勤補給效率，實際應用於花蓮DMAT的運作流程中，由熊雲怡、李懿慈、潘坤証，花蓮慈濟醫院醫師賴佩芳、徐子恒，衛生福利部東區緊急醫療應變中心研究助理黃詠評共同撰寫。

花蓮縣衛生局表示，這項發表能夠深獲各國青睞，更仰賴熊雲怡與李懿慈護理主力，於東京會場展示時，靈活運用花蓮DMAT自行設計研發的「急救腰包」，1人配掛展示醫材取用過程，1人在旁清楚解說重點，並邀請各國人士試用，動態展示不僅吸引大量與會者駐足詢問，更獲得多國醫院專家高度肯定，最終榮獲大會頒發的榮譽獎。

2025年WADEM（World Association for Disaster andEmergency Medicine）年會是全球災難與緊急醫療領域最具權威的學術盛會之一，今年共匯聚來自50多國的專家學者，共同探討災難應變策略、緊急醫療模式及科技應用。

在這場國際級學術盛會中，花蓮縣災難醫療隊由衛生局統籌整合，聯合衛生福利部花蓮醫院、花蓮慈濟醫院及東區緊急醫療應變中心，共組13人代表團，發表7篇論文海報、2篇口頭報告及2項災難教育桌遊展示，展現花蓮在實務與創新兼備的災難醫療體系。

花蓮縣衛生局指出，未來將持續投入資源於災難醫療與公共衛生韌性建構，並透過國內外交流，促進災難應變專業的傳承與創新。期盼在公私協力與跨院整合下，打造更具行動力與智慧化的花蓮災難應變體系，守護民眾健康安全。

論文海報是指用圖文結合的形式宣傳學術研究內容的海報。

論文 衛生局 花蓮

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