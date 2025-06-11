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批新四輕擴建和減塑政策矛盾 綠色和平籲重新檢討

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
圖為6月7日周六，聯合國海洋會議開幕前夕，近千名民眾參加了在盎格魯大道。圖／綠色和平提供
圖為6月7日周六，聯合國海洋會議開幕前夕，近千名民眾參加了在盎格魯大道。圖／綠色和平提供

綠色和平表示，昨天在法國尼斯舉行的聯合國海洋大會上，有超過90個會員國宣布支持一份由各國部長共同簽署的宣言「尼斯宣言」，支持「全球塑膠公約」以解決海洋塑膠汙染，呼籲制定全球目標，減少初級塑膠聚合物的生產與消費。也應重新檢討「新四輕擴建案」等石化產業政策，避免高喊減塑，結果卻又同時增加塑膠生產。

綠色和平國際總部（GPI）發出新聞稿回應，「全球塑膠公約」談判代表團團長，也是全球塑膠專案負責人Graham Forbes表示，「尼斯宣言」獲得絕大多數國家的簽署，是全球亟需的一記警鐘。各國政府終於表態，若不減少塑膠生產，就不可能終結塑膠汙染。

該新聞稿指出，「尼斯宣言」直指這場危機的根源，是由化石燃料巨頭推動、日益失控且毫無節制的塑膠生產，該宣言也向石化產業遊說團體傳遞明確訊息，下一代孩子的健康遠比利益更重要，而這份聲明只有在8月即將於日內瓦舉行的「全球塑膠公約」 INC-5.2 談判會議中獲得實際行動支持，才有真正意義。

綠色和平台北辦公室減塑專案負責人張凱婷表示，「全球塑膠公約」從2022年開始談判以來，直到去年底韓國釜山會議為止，全球共有95國家政府支持減少塑膠生產，減塑已是全球趨勢。

張凱婷表示，政府這幾年推動不少減塑行動，很值得鼓勵。然而，去年卻核准中油提出的「新四輕」輕油裂解廠擴建計畫，這是一項和減塑政策互相矛盾的計畫，原因是新四輕預計將大幅生產塑膠製品的原料乙烯，等同於一邊呼籲減塑，一邊卻擴建石化設施、增加塑膠生產。

張凱婷說，台灣曾以民眾的環保意識以及政府積極的減塑政策，在國際媒體上廣受讚許，在東亞減塑領先各國。綠色和平期待環境部長彭啓明認真看待「尼斯宣言」，支持源頭減少塑膠生產，積極推廣「重複使用」的政策。此外，也呼籲行政院以及經濟部盡快進行溝通，重新檢討「新四輕擴建案」等石化產業政策，才是帶領台灣走在減塑及淨零的正確方向。

綠色 日內瓦 尼斯

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