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出門記得防曬！11縣市高溫 台北、高雄皆達36.6度

中央社／ 台北11日電
截至上午11時，最高溫為台北市士林區及高雄市內門區，皆達36.6度。本報資料照片
截至上午11時，最高溫為台北市士林區及高雄市內門區，皆達36.6度。本報資料照片

氣象署今天發布高溫資訊，東南風沉降影響，北北桃等11縣市防攝氏36度以上高溫；截至上午11時，最高溫為台北市士林區及高雄市內門區，皆達36.6度。

中央氣象署今天發布高溫資訊，東南風沉降影響，天氣高溫炎熱，今天白天彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、新北市、桃園市、台中市、嘉義市、嘉義縣為黃色燈號，防36度以上高溫。

根據氣象署網站，今天截至上午11時許，最高溫為台北市士林區及高雄市內門區，皆為36.6度，新北市三峽區36.5度、台南市玉井區36.4度；嘉義市、彰化、屏東也都出現36度以上高溫。

高溫 嘉義

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