快訊

蘋果iOS 26悄悄更新iPhone實用新功能！1鍵讓攝影師拍照不怕鏡頭髒掉

周杰倫被爆豪砸30億買「豪宅頂樓四層」　杰威爾回應了

影／周氏蝦捲驚傳員工將廚餘倒回滷鍋 業者立馬開除...今出面致歉

人力吃緊...AI助食藥署邊境查驗 水果不合格率提升近3成

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
食藥署副署長林金富說，邊境預測智能系統（BPI）節省人力物力，每年可減少檢驗費用400萬餘元。記者林琮恩／攝影
食藥署副署長林金富說，邊境預測智能系統（BPI）節省人力物力，每年可減少檢驗費用400萬餘元。記者林琮恩／攝影

國外輸入食品每年高達76萬餘批，國內邊境查驗人力吃緊，衛福部食藥署109年起，於邊境導入一項人工智慧（AI）數據分析技術「邊境預測智能系統（BPI）」，協助第一線執法人員判斷是否抽驗產品，以生鮮冷藏水果為例，BPI導入4年來，邊境揪出不合格機率由3%提升至3.8%。食藥署副署長林金富說，BPI節省人力物力，每年可減少檢驗費用400萬餘元。

國外輸台食品逐年增加，民國100年為40萬批，113年已增加至76萬批。食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，因稽查人力、經費有限，且產品多元化，且需要兼顧產品通關時效，食藥署透過邊境查驗自動化管理資訊系統（IFI），結合BPI人工智慧，協助查驗人員判斷，要抽驗哪些產品，BPI蒐集國內外開放資料及食品雲相關資料，以7種機器學習演算法協助判斷。

食藥署北區管理中心視察何佳樺說明流程，所有報驗產品須經IFI系統判定，若屬一般或加強抽批，再由BPI判斷是否抽驗，若要抽驗，再由IFI依風險決定檢驗項目，包括農藥、重金屬、動物用藥、食品添加物、微生物等；BPI風險判斷，可透過產品、製造商、生產國、進口商、代理人、報驗紀錄6面向，篩選100多個特徵因子，運用7種機器學習演算法，預測產品即時風險，決策方法為「7種演算法投票決定」。

林金富表示，BPI上路之前，食藥署決定邊境是否抽驗，採人工以「亂數表」隨機取樣，有BPI機制以後，可藉人工智慧，達到精準抽驗目標，台灣是美食王國，以人工智慧結合食品安全，是利用運算科技，協助精進食品安全，若業者詢問為何被抽中，食藥署可回覆，「是電腦選的，不是人選的。」

生鮮冷藏水果每年報驗批數3萬餘批，查驗機率為2%至10%，屬一般抽批查驗。林金富表示，導入BPI前後抽驗結果，發現平均檢驗率可下降2.4%，約減少400萬餘元檢驗費用，不合格命中率，由3%提升至3.8%，提升約3成，可見以較少人力及資源，可達到更精準的抽驗成效，阻擋不合格產品於境外，並針對該產品提高抽驗機率，最高為100%逐批查驗。

食品違規添加物推陳出新，林金富表示，BPI資訊基礎包括食品雲「五非系統」，包括業者登錄資料、報驗資料、稽查資料、追溯資料等，此外，食藥署與13國、14個食品安全系統連結，並蒐集國際輿情，國內外開放資料蒐集等進行判斷，如發現違規，可立即暫停輸入，直至風險確認，例如端午連假期間，透過國際資料獲悉小熊軟糖違規，可立即予以處理。

食藥署 風險 抽驗

延伸閱讀

1句話易生誤解...知名乳清蛋白「ON」 食藥署開罰4萬元令下架

禁摸錢又摸食物⋯原昨起實施 今轉彎：輔導至攤商接受

又驗出！中國進口八角含蘇丹紅 越南榴蓮重金屬鎘超標

小熊軟糖哈瑞寶傳摻入大麻 食藥署出手：即起禁止輸台

相關新聞

影／周氏蝦捲驚傳員工將廚餘倒回滷鍋 業者立馬開除...今出面致歉

台南知名餐飲「周氏蝦捲」昨中午傳出有員工將客人吃剩的食物，直接倒回滷鍋，嚇壞在場的客人，事後該名客人也打電話向業者反映，...

全台熱爆...晚起東半部轉雨！氣象署曝「對台影響」 大雨轟炸尤其南部慎防

今明兩天西半部地區依然是高溫炎熱的天氣，不過，中央氣象署資深預報員謝佩芸表示，在東半部地區隨著水氣接近，今明兩天會逐漸轉...

輕颱蝴蝶9年來最晚首颱！2016年首颱尼伯特7月才來

南海低壓區的熱帶性低氣壓TD01，已於今上午8時發展為輕度颱風「蝴蝶」，為今年第一個颱風，雖未創最晚首颱紀錄。不過，蝴蝶...

新冠疫情來得快去得快？ 邱泰源點出「這點」是關鍵

國內新冠疫情於4月爆發，衛福部疾管署原預估，疫情高峰期約落在6月底至7月初，整體染疫人數於5月底至8月9日將達到171萬...

不敵高鐵競爭 和欣客運嘉義往返高雄路線本月底停止營運

國光客運2023年向嘉義市政府續約，承租經營後火車站交通轉運中心，受疫情衝擊，高鐵競爭，客運量不斷流失，原經營中長途路線...

高齡罹肝癌難開刀 射頻燒灼術助長者安全除瘤

肝癌居台灣癌症死亡率第二位，許多長者合併多種慢性疾病，手術風險高，可以射頻燒灼術為高齡病患提供替代方案。醫師提醒，肝癌初...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。