人力吃緊...AI助食藥署邊境查驗 水果不合格率提升近3成

國外輸入食品每年高達76萬餘批，國內邊境查驗人力吃緊，衛福部食藥署109年起，於邊境導入一項人工智慧（AI）數據分析技術「邊境預測智能系統（BPI）」，協助第一線執法人員判斷是否抽驗產品，以生鮮冷藏水果為例，BPI導入4年來，邊境揪出不合格機率由3%提升至3.8%。食藥署副署長林金富說，BPI節省人力物力，每年可減少檢驗費用400萬餘元。

國外輸台食品逐年增加，民國100年為40萬批，113年已增加至76萬批。食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，因稽查人力、經費有限，且產品多元化，且需要兼顧產品通關時效，食藥署透過邊境查驗自動化管理資訊系統（IFI），結合BPI人工智慧，協助查驗人員判斷，要抽驗哪些產品，BPI蒐集國內外開放資料及食品雲相關資料，以7種機器學習演算法協助判斷。

食藥署北區管理中心視察何佳樺說明流程，所有報驗產品須經IFI系統判定，若屬一般或加強抽批，再由BPI判斷是否抽驗，若要抽驗，再由IFI依風險決定檢驗項目，包括農藥、重金屬、動物用藥、食品添加物、微生物等；BPI風險判斷，可透過產品、製造商、生產國、進口商、代理人、報驗紀錄6面向，篩選100多個特徵因子，運用7種機器學習演算法，預測產品即時風險，決策方法為「7種演算法投票決定」。

林金富表示，BPI上路之前，食藥署決定邊境是否抽驗，採人工以「亂數表」隨機取樣，有BPI機制以後，可藉人工智慧，達到精準抽驗目標，台灣是美食王國，以人工智慧結合食品安全，是利用運算科技，協助精進食品安全，若業者詢問為何被抽中，食藥署可回覆，「是電腦選的，不是人選的。」

生鮮冷藏水果每年報驗批數3萬餘批，查驗機率為2%至10%，屬一般抽批查驗。林金富表示，導入BPI前後抽驗結果，發現平均檢驗率可下降2.4%，約減少400萬餘元檢驗費用，不合格命中率，由3%提升至3.8%，提升約3成，可見以較少人力及資源，可達到更精準的抽驗成效，阻擋不合格產品於境外，並針對該產品提高抽驗機率，最高為100%逐批查驗。

食品違規添加物推陳出新，林金富表示，BPI資訊基礎包括食品雲「五非系統」，包括業者登錄資料、報驗資料、稽查資料、追溯資料等，此外，食藥署與13國、14個食品安全系統連結，並蒐集國際輿情，國內外開放資料蒐集等進行判斷，如發現違規，可立即暫停輸入，直至風險確認，例如端午連假期間，透過國際資料獲悉小熊軟糖違規，可立即予以處理。