影／北部某醫院疑違反器捐程序？邱泰源：已介入調查了解

針對太報報導北部某醫院疑違反器捐程序，在病患仍接葉克膜、心跳未停時要求啟動相驗，並準備摘除器官，引發檢察官與法醫不滿。衛福部長邱泰源今天表示，事件已引起高度重視，當地衛生局、中央主管機關及器官捐贈移植登錄中心皆已介入調查了解。

衛福部長邱泰源今天出席立法院社會福利及衛生環境委員會，會前接受媒體聯訪時被問到有媒體報導揭露北部某醫院疑違反器捐程序事件，邱泰源表示衛福部非常重視，並強調相關程序必須嚴格依照法規進行，以維護病人權益與醫療倫理，已責成相關單位深入調查，並將持續監督後續處理情形，唯有依循合法程序，才能合乎病人的需求，以及醫療倫理。