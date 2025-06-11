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影／周氏蝦捲驚傳員工將廚餘倒回滷鍋 業者立馬開除...今出面致歉

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影／周氏蝦捲驚傳員工將廚餘倒回滷鍋 業者立馬開除...今出面致歉

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南知名餐飲「周氏蝦捲」驚傳員工將廚餘倒回滷鍋，業者今出面說明。記者萬于甄／攝影
台南知名餐飲「周氏蝦捲」驚傳員工將廚餘倒回滷鍋，業者今出面說明。記者萬于甄／攝影

台南知名餐飲「周氏蝦捲」昨中午傳出有員工將客人吃剩的食物，直接倒回滷鍋，嚇壞在場的客人，事後該名客人也打電話向業者反映，並將過程po在網路社群平台，震驚大批網友；業者今早也出面說明，強調滷鍋已全面換新，確保食安無虞，對於該名顧客也深感歉意。

一名消費者昨天中午到安平周氏蝦捲用餐，孰料卻發現店內員工疑似把其他客人吃剩的食物倒回餐台上的滷鍋，讓消費者相當傻眼，除向業者反映外，也將過程po上社群平台，引發許多網友議論，有網友直呼「也太可怕了吧！以前是常客欸！」「超噁心！」

「周氏蝦捲」昨晚在事情曝光後，第一時間在社群平台發表聲明，強調「從未、也絕對不會下達任何將廚餘倒回鍋內的指示」，為還原事實真相也公開事件相關影片；影片中，可見該名員工疑似趁其他店員未注意時，趁機將放在一旁的廚餘倒回滷鍋。

周氏蝦捲許姓董事長特助說明，首先對於該名顧客深感歉意，案發的該名店員雖非正職員工，但各家分店的管理標準作業程序都是一樣的，對於安全衛生也相當注重，未來也會加強員工訓練及嚴肅的管理，對於該名員工造成的食安衛生問題，不排除提告。

許姓特助指出，該名兼職員工已任職約4、5年時間，先前在店面就曾發生一些不恰當的行為，在管理層面上也有告誡，如今又發生這樣的事情，已無法任用該名員工，後續會按照勞基法相關流程規定處理，並與該名員工面談，今天衛生局也在現場衛生稽查，確保食安無虞。

許姓特助強調，客人吃剩的東西會統一集中在廚餘桶，並與餐盤各自分開，方便後續的清潔處理，但該名員工卻「擅自」將廚餘參雜在要販售的商品內。「周氏蝦捲」今早10點仍正常營運，有資深員工感嘆，不知道那名員工在想什麼，「根本是犯了餐飲業的大忌！」

南市衛生局回應，今早已會同消保官前往店家稽查，針對業者的作業環境及人員管理情形，如有缺失將要求業者限期改善，倘若複查不合格，將依食品安全衛生管理法處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局強調，依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則；食品業者應落實自主管理，加強內部管理機制，有助於確保所製售食品之衛生安全，減少不符衛生標準的情形。

南市衛生局今早已會同消保官前往店家稽查，針對業者的作業環境及人員管理情形，如有缺失將要求業者限期改善。記者萬于甄／攝影
南市衛生局今早已會同消保官前往店家稽查，針對業者的作業環境及人員管理情形，如有缺失將要求業者限期改善。記者萬于甄／攝影
台南知名餐飲「周氏蝦捲」昨中午傳出有員工將客人吃剩的食物，直接倒回滷鍋，嚇壞在場的客人，事後該名客人也打電話向業者反映，並將過程po在網路社群平台，震驚大批網友；業者今早也出面說明，強調滷鍋已全面換新，確保食安無虞，對於該名顧客也深感歉意。記者萬于甄／攝影
台南知名餐飲「周氏蝦捲」昨中午傳出有員工將客人吃剩的食物，直接倒回滷鍋，嚇壞在場的客人，事後該名客人也打電話向業者反映，並將過程po在網路社群平台，震驚大批網友；業者今早也出面說明，強調滷鍋已全面換新，確保食安無虞，對於該名顧客也深感歉意。記者萬于甄／攝影
「周氏蝦捲」業者強調，客人吃剩的東西會統一集中在廚餘桶，並與餐盤各自分開，方便後續的清潔處理，但該名員工卻「擅自」將廚餘參雜在要販售的商品內；有其他店員也相當不解，認為是犯了餐飲業的大忌。記者萬于甄／攝影
「周氏蝦捲」業者強調，客人吃剩的東西會統一集中在廚餘桶，並與餐盤各自分開，方便後續的清潔處理，但該名員工卻「擅自」將廚餘參雜在要販售的商品內；有其他店員也相當不解，認為是犯了餐飲業的大忌。記者萬于甄／攝影
台南知名餐飲「周氏蝦捲」驚傳員工將廚餘倒回滷鍋，引發食安疑慮，業者今也出面說明。記者萬于甄／攝影
台南知名餐飲「周氏蝦捲」驚傳員工將廚餘倒回滷鍋，引發食安疑慮，業者今也出面說明。記者萬于甄／攝影

衛生局 廚餘

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