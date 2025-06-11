新冠高峰！第2劑疫苗間隔縮短為60天 桃園設假日接種站

桃園市衛生局表示，衛福部疾管署因應新冠疫情升溫趨勢，宣布今天（11日）起，調整新冠疫苗JN.1第2劑接種間隔，將原本須間隔6個月180天的規定，彈性縮短為「至少2個月60天」。

衛生局說明，這項政策調整，是依據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP），參照美國疾病管制與預防中心建議，針對特殊防疫情境如疫情升溫、國內外旅遊需求增加所做的防疫強化措施。新冠疫苗公費接種對象包括出生滿6個月以上、尚未接種JN.1疫苗的民眾接種第1劑，另針對65歲以上長者、55至64歲原住民、以及6個月以上免疫不全，或免疫功能低下者可以接種第2劑，建議符合公費接種資格民眾儘速完成接種，以提升免疫保護力。

衛生局表示，為擴大疫苗可近性並減輕醫療量能負擔，桃園市即日起至6月21日，連續兩周休假期仍設有11場次假日接種站服務，推動「打疫苗 保健康」社區接種行動，方便市民於假日就近接種。呼籲及鼓勵尚未接種或尚未完成第2劑接種的符合資格者，善加利用假日時段盡速完成接種，以共同築起社區免疫防線。

衛生局提醒，接種當日請攜帶健保卡、兒童健康手冊及相關公費資格證明文件，接種後建議多休息並補充水分，若出現持續發燒超過48小時或出現嚴重過敏反應，應立即就醫。市民朋友也可利用假日接種站資源，齊心守護家人與社區健康。有關新冠疫苗開放接種時間、地點及藥局販售快篩試劑資訊等，請至桃園市政府衛生局官網「新冠防疫專區」查詢，或撥打防疫專線0800033355，也可撥打1999市民服務熱線洽詢。