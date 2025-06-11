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莫內《睡蓮》等52件珍藏來台展出！6月11日富邦美術館盛大開展

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦美術館6月10日舉辦開展記者會，政府及國際重要貴賓出席現場，一同揭開展覽序幕。（左起）文化部藝術發展司副司長黃宏文、伍斯特美術館策展人克萊爾．惠特納（Claire Whitner）、富邦美術館館長翁美慧、伍斯特美術館館長馬提亞斯．瓦謝克（Matthias Waschek）。（富邦美術館/提供）
富邦美術館6月10日舉辦開展記者會，政府及國際重要貴賓出席現場，一同揭開展覽序幕。（左起）文化部藝術發展司副司長黃宏文、伍斯特美術館策展人克萊爾．惠特納（Claire Whitner）、富邦美術館館長翁美慧、伍斯特美術館館長馬提亞斯．瓦謝克（Matthias Waschek）。（富邦美術館/提供）

橫跨歐洲與美國的印象派重磅展覽「印象派—從莫內到美國：光．跨越海洋」，6月11日起在富邦美術館盛大開展！呈獻全美首藏莫內《睡蓮》的美術館—伍斯特美術館52件珍藏，匯聚38位美國、法國、德國、荷蘭、比利時及瑞典等國藝術家作品，一覽印象派從巴黎走向世界的拓展軌跡。

富邦美術館6月10日舉辦開展記者會，文化部藝術發展司副司長黃宏文、富邦美術館館長翁美慧、伍斯特美術館館長馬提亞斯．瓦謝克（Matthias Waschek）、策展人克萊爾．惠特納（Claire Whitner）等出席現場，一同揭開展覽序幕。

翁美慧表示，富邦美術館在開館一周年後，有幸呈現這場國際巡迴展的亞洲壓軸展出，邀請觀眾回望這改變世界觀看方式的藝術革命，以光影旅程在台北城市的核心區再次綻放。希望人們一同透過印象派，看見時間，看見情感，也看見光如何溫柔地指引你我前行。

此次展覽將帶領觀眾全面探索印象派的起源、發展與擴散，透過巴比松畫派的柯羅（Jean-Baptiste-Camille Corot）；巴黎印象派的莫內（Claude Monet）、雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）、畢沙羅（Camille Pissarro）、塞尚（Paul Cézanne）；美國印象派的卡薩特（Mary Cassatt）、蔡斯（William Merritt Chase）和哈薩姆（Childe Hassam）等人畫作，深入了解印象派這場開創性的藝術運動如何突破傳統框架，邁向現代藝術的嶄新篇章。

在法國，當時印象派被認為過於前衛，未獲得主流認可，獨具慧眼的畫商保羅・杜朗魯耶（Paul Durand-Ruel）積極投入推廣，雖在歐洲成效有限，卻成功將印象派帶到美國，引起潮流。印象派在美國的發展，亦有賴於卡薩特的穿針引線。身為少數能打入法國印象派圈子的女性藝術家，來自金融世家的卡薩特憑藉豐富人脈與影響力，促進印象派作品在美國被收藏。隨著印象派在美國的普及，當地藝術家也發展出融合在地風格的印象派，在創作中注入家庭生活、鄉村景致等本土題材，展現印象派在世界各地綻放出的繽紛風貌。

富邦美術館誠摯歡迎大家來參觀「印象派—從莫內到美國：光．跨越海洋」展覽，一同踏上一段由經典名作交織而成的藝術旅程，感受光與色彩如何穿越時空，細膩觸動人心。

美術館 美國 富邦

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