高溫電費高 住宅店家用這4項方法節能降溫...嘉市有補助

炎熱高溫，為推動節能減碳，嘉市府環保局獲經濟部能源署補助，推出「建築物降溫隔熱改善補助計畫」，鼓勵市民與服務業，用「隔熱膜」、「隔熱漆」、「空氣門」及「吸頂式循環扇」等4項節能降溫設備，住宅每案最高補助3萬元，服務業5萬元，補助採2階段申請流程，第1階段書面資料收件作業，截止時間7月31日。

環保局說，去年補助額度100萬元，共54件住宅及店家受惠，以裝設空氣門及吸頂式循環扇居多，今年補助額度80萬元，可按住宅店家實況，用1至2 項或多項節能降溫設備，改善建築物隔熱效能，降低用電負擔，邁向淨零碳排，實測室內降溫2至3度，冷氣省電6%。

補助計畫針對嘉市一般住宅與服務業開放申請，補助項目包括隔熱膜、隔熱漆、空氣門及吸頂式循環扇等節能降溫設備。補助方案每案補助費50%為上限，一般住宅每案最高補助3萬元，服務業5萬元。

補助計畫採取2階段申請流程，第1階段書面資料收件作業，截止時間7月31日。經環保局審查通過，將發公文、電話或簡訊通知申請人進入第2階段施工，申請人須於通知次日起30日內完成施工，提交第2階段申請文件，以申請完工驗收與撥款作業。