這款飲品超威！助身體「重開機」還能變瘦 醫提醒：選對口味才有用

醫師張家銘今(11)日在臉書透露，常向病患推薦飲用優格或優酪乳，因為該飲品除了能幫身體「重開機」，還能有效燃脂，日喝一杯能漸漸變瘦。但醫師同時提醒，不是每一杯優格或優酪乳都能達到這樣的效果，必須慎選出「身體聽得懂」的選擇。

張家銘表示，無論固態的優格或液態的優酪乳，若能日飲一杯，可默默幫助身體燃脂、顧腸、降發炎。因為內含的益生菌、短鏈脂肪酸與次級膽汁酸，都是發酵乳背後的健康代謝密碼，建議病患及一般民眾可多多食用。

張家銘解釋，其實像優格、優酪乳這些發酵乳製品，不只是一般人都知曉的有助排便、讓肚子少脹氣，它們也正在默默改寫身體的代謝劇本，從調整腸道菌開始，一路影響到脂肪燃燒、血糖穩定，甚至影響發炎程度與體質走向。

張家銘指出，發酵乳的關鍵，不只在乳品本身，更重要的是裡頭富含「好菌」，包括乳酸桿菌和雙歧桿菌。這些益生菌進到腸道後，會開始「調製」出如短鏈脂肪酸這樣厲害的小分子。這些短鏈脂肪酸，不像維他命那樣一吃見效，卻是能幫助我們長期穩定體重與代謝的「慢火鍋」。

張家銘說，這就是為什麼，每天喝一杯對的優格，不只腸胃通了，更像是為身體「重開機」整個代謝系統。

張家銘解釋，發酵乳製品中還有一個隱藏角色「次級膽汁酸」，這些升級後的次級膽汁酸，就像體內的「主電源開關」，能控制脂肪或將它燃燒、調節血糖、平衡血脂，及降低慢性發炎，改善整體代謝狀態。因此，發酵乳不只幫助排便，還能默默幫身體變瘦。

張家銘也提醒民眾，並非每杯發酵乳製品都能達到上述效果，因為市面上許多果味優格或加糖優酪乳，其中含有的糖分高、菌量少，反而可能讓身體更容易變胖。無糖、原味、標示含活菌的發酵乳，如原味優格或克非爾（kefir），才是真正讓「身體聽得懂」的選擇。