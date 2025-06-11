全台熱爆...晚起東半部轉雨！氣象署曝「對台影響」 大雨轟炸尤其南部慎防

今明兩天西半部地區依然是高溫炎熱的天氣，不過，中央氣象署資深預報員謝佩芸表示，在東半部地區隨著水氣接近，今明兩天會逐漸轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣。

另外，今年第一號颱風蝴蝶（WUTIP）也在今天上午8時生成，謝佩芸表示，颱風本身對台灣沒有直接影響，從明天開始，台灣要留意的是整個低壓帶水氣接近，尤其周五到周末這段期間，天氣型態相當不穩定。

台灣現在正在太平洋高壓的壟罩之下，謝佩芸表示，所以今天的天氣大致上相當炎熱，尤其西半部地區今天高溫普遍相當高。高壓的南側，也就是南海到菲律賓東方海面這一帶，目前是個低壓區，有相當多雲系在發展；首先在南海地區的熱帶性低氣壓今天上午8時形成輕颱蝴蝶。

謝佩芸表示，未來蝴蝶颱風會逐漸往西北方，也就是朝海南島附近移動，強度有稍微增強的趨勢，不過仍維持輕度颱風等級。預計周五登陸海南島之後，持續往中國華南地區前進，雖然會有往東北轉向趨勢，但是離台灣有段距離。目前看起來它在登陸中國華南之後，強度也有逐漸減弱的趨勢，所以在北上的過程會再度減弱為熱帶性低氣壓。整體來說，蝴蝶颱風對台灣沒有直接的影響，不過要留意海面上可能會有它帶來的一些長浪。

菲律賓東方海面這一側也有相當多水氣，目前這裡是低壓區。謝佩芸表示，預期接下來影響台灣比較明顯的反而是這個低壓區的水氣。太平洋高壓未來會逐漸東退，所以整個低壓帶也會慢慢北移，尤其這個低壓區的水氣未來兩天會漸漸往台灣東半部接近，因此今天下半天開始東半部降雨有逐漸增加趨勢。

今天的天氣，謝佩芸表示，因為還沒受到南方水氣影響，各地天氣相當炎熱，西半部普遍高溫可以來到35、36度，尤其台北盆地、南部內陸近山區溫度相當高，一定要慎防中暑。東半部地區也還是有32、33度高溫。

謝佩芸表示，預計到了明天，水氣會逐漸接近，東半部高溫稍稍下降，不過整體來說還是有30度以上。西半部地區高溫也還是偏高，尤其北部一帶仍是相當高。

今天降雨趨勢，謝佩芸表示，上午各地大致上晴朗穩定，不過，在東方海面上開始有對流雲系慢慢接近，因此今天白天東半部地區尤其花東斷斷續續開始出現零星短暫雨，而西半部則是要留意山區會有午後雷陣雨。到了晚上，恆春半島、台東地區、南花蓮，降雨的情形就會逐漸增加。

未來降雨趨勢，謝佩芸表示，今天環境吹偏東到東南風，恆春半島到南花蓮一帶下半天逐漸增加，而西半部則是中南部山區和南部平地留意午後雷陣雨，可能會有局部較大雨勢。明天隨著整個低壓更為接近，花東、恆春降雨會愈來愈明顯，南部地區也會轉為有局部短暫陣雨天氣，中部地區有些短暫性降雨，北部以午後雷陣雨為主。

謝佩芸表示，今明環境大致上吹東南風，到了周五台灣附近環境變成南風，迎風面從花東地區轉移到南部地區，也就是高屏到台南一帶，所以周五南部地區降雨就會逐漸增加，而北部地區也是會有下雨狀況。主要是南風帶上來的水氣會往南部，甚至中部地區延伸，其他地區留意午後雷陣雨也會被低壓帶來的不穩定環境而加強。

周六環境逐漸轉為稍微西南風，花東地區降雨減少，謝佩芸表示，南部地區持續留意短暫陣雨或雷雨。周日受到西南風影響，中南部地區還是要留意降雨。其他地區降雨緩和下來，不過，中午之前要留意西南風影響之下，這些地區會出現高溫，中午過後山區依然會有午後雷陣雨。

今天天氣依然相當高溫炎熱，謝佩芸表示，東半部地區下半天尤其晚上之後，降雨逐漸增加。明天開始受到低壓帶影響，天氣轉趨不穩定，不過每天風向不同，降雨區域會先從花東開始影響，接下來南部地區、中部地區雨勢也增加。要留意未來這3天南部、東南部都有機會出現比較顯著的雨勢。

另外，謝佩芸表示，明天開始，南部、東半部、澎湖地區留意海面上可能出現長浪；基隆北海岸、恆春半島、馬祖地區今明兩天的風可能比較強一些。 輕颱蝴蝶的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站 未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

今明高溫預測。圖／中央氣象署提供