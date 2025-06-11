快訊

生控台大網站被駭丟失碩班正取資格 台大：無證據佐證

教保員代理教師薪資年資雙降 非營利幼兒園的荒謬制度

公主抱蔣萬安網狂讚釣出本尊曝1暖心原因 誇市長有在練

聽新聞
0:00 / 0:00

立榮航空砸130億採購19架ATR 2032年全面換新

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
立榮航空昨宣布，董事會正式通過新一輪機隊汰舊換新計畫，將向法國ATR飛機公司採購19架最新型ATR 72-600渦輪螺旋槳客機。圖／立榮航空提供
立榮航空昨宣布，董事會正式通過新一輪機隊汰舊換新計畫，將向法國ATR飛機公司採購19架最新型ATR 72-600渦輪螺旋槳客機。圖／立榮航空提供

立榮航空董事會昨日通過新的購機案，配合機隊汰舊換新與國內航線永續經營，將向法國ATR飛機公司採購19架ATR72-600新客機，交易總額約4.37億美元（約新台幣130億元），並保留3架航機採購選擇權，預計自2027年開始交付新機，2032年全數引進完畢。

立榮航空現有14架ATR72-600客機，隨著新機交付將逐步汰換，以維持機隊機齡年輕化。新購客機配備PW127XT-M新型發動機，具高效、節油及低碳排等優點，相較前一代提升高達3％的燃油效率，並可降低多達20％維修成本，能有效提高營運效益。

客艙設計方面，立榮航空指出，全機升級空調淨化系統，並加裝高效率空氣微粒子過濾網，強化客艙空氣品質，為旅客打造更健康、舒適搭機空間。

立榮航空昨宣布，董事會正式通過新一輪機隊汰舊換新計畫，將向法國ATR飛機公司採購19架最新型ATR 72-600渦輪螺旋槳客機。圖／立榮航空提供
立榮航空昨宣布，董事會正式通過新一輪機隊汰舊換新計畫，將向法國ATR飛機公司採購19架最新型ATR 72-600渦輪螺旋槳客機。圖／立榮航空提供

立榮航空 空氣品質

延伸閱讀

立榮航空將購買19架ATR 72-600 強化國內航線服務

才一度拒收波音飛機...大陸傳考慮下月訂購數百架空巴飛機

陸打造C919受限？紐時：美商務部暫停美企銷售產品、技術給中國商飛

華航機隊汰舊換新升級「武器」 高星潢8字談未來

相關新聞

輕颱蝴蝶9年來最晚首颱！2016年首颱尼伯特7月才來

南海低壓區的熱帶性低氣壓TD01，已於今上午8時發展為輕度颱風「蝴蝶」，為今年第一個颱風，雖未創最晚首颱紀錄。不過，蝴蝶...

今年首颱蝴蝶上午8時生成 路徑潛勢預報圖顯示將大迴轉

南海低壓區的熱帶性低氣壓TD01，已於今天上午發展為輕度颱風蝴蝶，以每小時22公里速度，向西北西進行。為今年第一個颱風，...

不敵高鐵競爭 和欣客運嘉義往返高雄路線本月底停止營運

國光客運2023年向嘉義市政府續約，承租經營後火車站交通轉運中心，受疫情衝擊，高鐵競爭，客運量不斷流失，原經營中長途路線...

日旅自駕譯本有無效期？ 林氏璧解惑：辦一次就好了

不少國人赴日以自駕方式旅遊，需要事先申請駕照的日文譯本，民眾好奇日文譯本有無使用次數限制，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊...

好熱！北市內湖松山信義今早高溫黃燈 昨士林測37.1度

昨天各地最高溫約在37、38度，台北士林區科教館測站也測得最高溫37.1℃。北市災防辦提醒，今天天氣持續高溫炎熱，中央氣...

蝴蝶颱風最快今生成 鄭明典：高低層分離 強度發展可能受限

南海低壓區的熱帶性低氣壓TD01，以每小時22公里速度，向西北西進行，有發展為輕度颱風蝴蝶的趨勢，中央氣象署預期最快今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。