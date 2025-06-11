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立榮航空砸130億採購19架ATR 2032年全面換新
立榮航空董事會昨日通過新的購機案，配合機隊汰舊換新與國內航線永續經營，將向法國ATR飛機公司採購19架ATR72-600新客機，交易總額約4.37億美元（約新台幣130億元），並保留3架航機採購選擇權，預計自2027年開始交付新機，2032年全數引進完畢。
立榮航空現有14架ATR72-600客機，隨著新機交付將逐步汰換，以維持機隊機齡年輕化。新購客機配備PW127XT-M新型發動機，具高效、節油及低碳排等優點，相較前一代提升高達3％的燃油效率，並可降低多達20％維修成本，能有效提高營運效益。
客艙設計方面，立榮航空指出，全機升級空調淨化系統，並加裝高效率空氣微粒子過濾網，強化客艙空氣品質，為旅客打造更健康、舒適搭機空間。
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