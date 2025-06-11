新冠疫情來得快去得快？ 邱泰源點出「這點」是關鍵

國內新冠疫情於4月爆發，衛福部疾管署原預估，疫情高峰期約落在6月底至7月初，整體染疫人數於5月底至8月9日將達到171萬人。疾管署羅一鈞昨表示，依最新預估，將大幅下修這波疫情預測，目前流行期預估為7月27日至8月2日那周，之後就會脫離流行期；而這一波5月25日至8月2日新冠總就診人次估計約42萬人次，較先前預估171萬人次下修幅度達到7成5。

衛福部長邱泰源今天於立法院社會福利及衛生環境委員會續審「兒童服務托育法草案」前，接受媒體聯訪指出，對於新冠疫情趨勢，隨時都有專家進行分析，依疾管署統計，上周疫情趨勢沒有出現日前所預期的向上攀升，甚至已有趨緩的跡象，所以，對於疫情的預期是否高峰期已過，相較於先前所預期的高峰期縮短一至二周，「這絕對是好現象」。

邱泰源說，依疾管署副署長羅一鈞指出，疫情趨緩是因為全民都配合戴口罩，提升「見罩率」，也謝謝行政院於端午節前的防疫呼籲，但目前還是持續監測、謹慎小心，希望疫情能趕快平靜下來。

國內這一波新冠疫情是在4月底突然竄燒，疾管署一度示警「疫情出乎預期」、「來勢洶洶」，並一再上修疫情警報，評估有可能一路燒到8月初，且單周就診人次恐超過20萬人，估計5月25日至8月9日、國內總就診人次恐高達171萬人次。

不過，在疫情連續第九周上升後，疾管署原本擔心的端午連假後就醫潮並未出現，今下午公布最新數字，上週新冠門、急診就診計7萬182人次，雖仍較前一週上升9.3%，但增幅已大幅減緩，且急診新冠就診人次已下降，提早達高峰。