快訊

生控台大網站被駭丟失碩班正取資格 台大：無證據佐證

教保員代理教師薪資年資雙降 非營利幼兒園的荒謬制度

公主抱蔣萬安網狂讚釣出本尊曝1暖心原因 誇市長有在練

聽新聞
0:00 / 0:00

新冠疫情來得快去得快？ 邱泰源點出「這點」是關鍵

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞說，新冠疫情流行期染疫人數下修七成五，只剩42萬人次。聯合報系資料照
疾管署發言人羅一鈞說，新冠疫情流行期染疫人數下修七成五，只剩42萬人次。聯合報系資料照

國內新冠疫情於4月爆發，衛福部疾管署原預估，疫情高峰期約落在6月底至7月初，整體染疫人數於5月底至8月9日將達到171萬人。疾管署羅一鈞昨表示，依最新預估，將大幅下修這波疫情預測，目前流行期預估為7月27日至8月2日那周，之後就會脫離流行期；而這一波5月25日至8月2日新冠總就診人次估計約42萬人次，較先前預估171萬人次下修幅度達到7成5。

衛福部長邱泰源今天於立法院社會福利及衛生環境委員會續審「兒童服務托育法草案」前，接受媒體聯訪指出，對於新冠疫情趨勢，隨時都有專家進行分析，依疾管署統計，上周疫情趨勢沒有出現日前所預期的向上攀升，甚至已有趨緩的跡象，所以，對於疫情的預期是否高峰期已過，相較於先前所預期的高峰期縮短一至二周，「這絕對是好現象」。

邱泰源說，依疾管署副署長羅一鈞指出，疫情趨緩是因為全民都配合戴口罩，提升「見罩率」，也謝謝行政院於端午節前的防疫呼籲，但目前還是持續監測、謹慎小心，希望疫情能趕快平靜下來。

國內這一波新冠疫情是在4月底突然竄燒，疾管署一度示警「疫情出乎預期」、「來勢洶洶」，並一再上修疫情警報，評估有可能一路燒到8月初，且單周就診人次恐超過20萬人，估計5月25日至8月9日、國內總就診人次恐高達171萬人次。

不過，在疫情連續第九周上升後，疾管署原本擔心的端午連假後就醫潮並未出現，今下午公布最新數字，上週新冠門、急診就診計7萬182人次，雖仍較前一週上升9.3%，但增幅已大幅減緩，且急診新冠就診人次已下降，提早達高峰。

羅一鈞說，疫情快速變化，主因是民眾主動防疫，配合戴口罩、打疫苗等措施，讓疫情可以快速收斂，疫情曲線壓平、可以提早結束流行，這次真的跌破專家眼鏡。

衛福部長邱泰源（右）說，依疾管署副署長羅一鈞指出，疫情趨緩是因為全民都配合戴口罩，提升「見罩率」，也謝謝行政院於端午節前的防疫呼籲，但目前還是持續監測、謹慎小心，希望疫情能趕快平靜下來。記者沈能元／攝影
衛福部長邱泰源（右）說，依疾管署副署長羅一鈞指出，疫情趨緩是因為全民都配合戴口罩，提升「見罩率」，也謝謝行政院於端午節前的防疫呼籲，但目前還是持續監測、謹慎小心，希望疫情能趕快平靜下來。記者沈能元／攝影

羅一鈞 疾管署 疫情

延伸閱讀

兒科醫聞之色變 疾管署：伊科11型威脅新生兒

嘉義長庚晚間限收腦中風 醫師工會嘆政府撒錢沒反應

明年會漲健保費？ 邱泰源：有撥補不會

傳性騷者教育考試通過免罰鍰 邱泰源駁斥：純屬謠言

相關新聞

全台熱爆...晚起東半部轉雨！氣象署曝「對台影響」 大雨轟炸尤其南部慎防

今明兩天西半部地區依然是高溫炎熱的天氣，不過，中央氣象署資深預報員謝佩芸表示，在東半部地區隨著水氣接近，今明兩天會逐漸轉...

輕颱蝴蝶9年來最晚首颱！2016年首颱尼伯特7月才來

南海低壓區的熱帶性低氣壓TD01，已於今上午8時發展為輕度颱風「蝴蝶」，為今年第一個颱風，雖未創最晚首颱紀錄。不過，蝴蝶...

不敵高鐵競爭 和欣客運嘉義往返高雄路線本月底停止營運

國光客運2023年向嘉義市政府續約，承租經營後火車站交通轉運中心，受疫情衝擊，高鐵競爭，客運量不斷流失，原經營中長途路線...

新冠疫情來得快去得快？ 邱泰源點出「這點」是關鍵

國內新冠疫情於4月爆發，衛福部疾管署原預估，疫情高峰期約落在6月底至7月初，整體染疫人數於5月底至8月9日將達到171萬...

日旅自駕譯本有無效期？ 林氏璧解惑：辦一次就好了

不少國人赴日以自駕方式旅遊，需要事先申請駕照的日文譯本，民眾好奇日文譯本有無使用次數限制，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊...

立榮航空砸130億採購19架ATR 2032年全面換新

立榮航空董事會昨日通過新的購機案，配合機隊汰舊換新與國內航線永續經營，將向法國ATR飛機公司採購19架ATR72-600...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。