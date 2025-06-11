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立委提農保保費補助上限要修正 農業部不認同

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
陳駿季認為，刪除補助比率上限，將產生補助無上限的情形，恐產生法規的不明確性及安定性，認為維持補助上限規定為宜。記者李柏澔／攝影
陳駿季認為，刪除補助比率上限，將產生補助無上限的情形，恐產生法規的不明確性及安定性，認為維持補助上限規定為宜。記者李柏澔／攝影

根據農業保險法現行規定，該法施行後5年內的保費補助以75%為上限，第6年後則以60%為上限。立委認為，極端天候造成從農高度不確定性，應授權農業部動態調整補助比率，因此提出遞減補助比率上限的落日條款修正。農業部長陳駿季認為，刪除補助比率上限，將產生補助無上限的情形，恐產生法規的不明確性及安定性，認為維持補助上限規定為宜。

針對本次農業保險法修正，立委謝衣鳯等16人擬具「農業保險法第10條條文修正草案」、邱若華等21人及台灣民眾黨黨團擬具「農業保險法第2條及第10條條文修正草案」。前開3版本修正均增列主管機關應定期檢討、調整補助比率的規定。

其中謝衣鳯等16人及台灣民眾黨黨團所提2版本，另刪除第10條第1項施行第6年起的補助上限規定。

謝衣鳯表示，2020年的年均溫以24.6度創下最熱紀錄，雖然之後年均溫還沒有超過2020年的紀錄，但根據中央氣象署分析，年均溫有上升趨勢，加上台灣日雨量超過350毫米，或是3小時累積雨量超過200毫米的天數，在2022年創下14天的紀錄，豪雨天數也有增加趨勢。

謝衣鳯指出，2019到2023年天災造成的農損約540億467萬，天災造成的災損正持續攀升，也為從農風險也帶來高度不確定性，現行法規的實施年限補助上限的規定，已無法解決農民面臨天災的風險，認為應設立遞減補助的落日條款，授權農業部得動態調整補助比率，以精準扶持高風險下的農民。

陳駿季表示，農保法立法之初，參考各國採行部分補助的作法，因此於第10條訂定補助比率上限，並考量開辦初期，為深化農民培養保險觀念，兼顧減輕農民保費負擔，在朝野共識下，訂定前5年保費補助比率以75%為上限，施行第6年起以60%為上限。

陳駿季認為，刪除補助比率上限將等同無補助比率範圍，也會產生法規不明確之情形，農保法第10條補助比率規定乃針對中央政府的規範，農業部現行以補助50%為原則，並鼓勵地方政府加碼補助，已有利於中央與地方協力推動農業保險，加大政策效益，分散農民經營風險。

農民 農業部 保險

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