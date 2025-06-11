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輕颱蝴蝶9年來最晚首颱！2016年首颱尼伯特7月才來

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
輕颱蝴蝶路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供
輕颱蝴蝶路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

南海低壓區的熱帶性低氣壓TD01，已於今上午8時發展為輕度颱風蝴蝶」，為今年第一個颱風，雖未創最晚首颱紀錄。不過，蝴蝶是自2016年7月3日才生成的首颱尼伯特之後，最晚生成的首颱。

今年首颱蝴蝶目前以每小時22公里速度，向西北西進行，中央氣象署說，蝴蝶行走路徑較為偏西，直接影響台灣機率低，預期將往海南島、港澳方向移動，周五至周日計畫前往當地的民眾，務必注意相關資訊。明天東半部、南部沿海、澎湖，注意長浪。

針對歷年首颱生成時間，根據氣象署統計，2015年米克拉於1月14日生成、2016年尼伯特7月3日生成、2017年梅花於4月26日生成、2018年布拉萬於1月3日生成、2019年帕布於1月1日生成、2020年黃蜂於5月12日生成、2021年杜鵑於2月18日生成、2022年馬勒卡於4月8日生成、2023年珊瑚於4月19日生成、2024年艾維尼亞於5月26日生成。

颱風 蝴蝶 氣象署

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