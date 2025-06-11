飲品業者願採用國產鮮乳 陳駿季：盼找到國產鮮乳定位

衛福部今年6月3日公告修正「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」，名稱修正為「食用動物乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」，且明年7月1日起，明定僅取得鮮乳標章，或農產品生產及驗證管理法的驗證標章者，才能標示為鮮乳。農業部長陳駿季今指出，盼此作法能重新找回國產鮮乳的定位。

立法院經濟聯席會今天審查立委所提農業保險法第2條、農業保險法第10條條文修正草案。

陳駿季受訪表示，目前國內手搖飲、咖啡店等幾乎都是使用進口冰磚奶，每年進口量約1.8萬噸，然而用國產鮮乳在手搖飲調味才會有最佳的風味，前幾周找相關業者一起討論，手搖飲和連鎖加工業者對於使用國產鮮乳都很認同，今天下午相關業者也會對外宣布將使用國產鮮乳用在手搖飲等，農業部會積極輔導酪農提供優質鮮乳給業者。

陳駿季說，衛福部已經宣布，未來只有得到鮮乳標章和相關驗證的乳品才能標示為鮮乳，會積極輔導小農取得鮮乳的驗證，讓大家在市場看到鮮乳時，就能重新找回國產鮮乳的定位。

此外，近期豬肉價格偏高，甚至有每公斤破百元的情形，陳駿季說，前幾天確實有破百的狀況出現，因為近期氣溫變化大，毛豬的換肉率也差一些，加上很多小豬育成率也低，不過豬價目前波動範圍仍屬合理，會盡可能讓消費者買到價格合理的豬肉。