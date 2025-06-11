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今年首颱蝴蝶上午8時生成 路徑潛勢預報圖顯示將大迴轉
南海低壓區的熱帶性低氣壓TD01，已於今天上午8時發展為輕度颱風蝴蝶，以每小時22公里速度，向西北西進行。為今年第一個颱風，並未創最晚首颱紀錄。不過，蝴蝶是自2016年7月3日才生成的首颱尼伯特之後，最晚生成的首颱。
中央氣象署發布颱風生成訊息，原位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓，於今天上午8時發展為輕度颱風蝴蝶（WUTIP），預測未來朝西北西往海南島一帶移動，對台灣無直接影響。
中央氣象署說，輕颱蝴蝶行走路徑較為偏西，直接影響台灣機率低。預期將往海南島、港澳方向移動，周五至周日計畫前往當地的民眾，務必注意相關資訊。明天東半部、南部沿海、澎湖，注意長浪。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今年首颱「蝴蝶」正式誕生，飛往中國海南島，後續轉向華南，對台灣無直接影響。反而要注意菲律賓東方的熱帶擾動94Ｗ。
低壓帶水氣今晚起靠近台灣，氣象署表示，低壓帶東側還有一個小低壓，發展條件較差，但外圍雲系、對流活躍，將為台灣帶來許多水氣。今晚起，東南風，恆春、台東降雨增多。明天低壓帶北抬、低氣壓接近台灣；花東、南部有陣雨或雷雨，易有局部大雨；宜蘭、中部偶雨，各地留意午後雷陣雨、較大雨勢。
氣象署表示，周五低氣壓併入大低壓帶而消散，但殘留水氣加上南風環境，南部、東南部仍易有局部大雨，中部、東部偶雨，各地留意午後雷陣雨、較大雨勢。周六起仍在低壓帶中，環境轉為西南風，轉為中南部降雨較明顯，其他各地局部午後雷陣雨，山區雨勢較明顯。
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