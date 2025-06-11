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除了「準蝴蝶」更要關注它 粉專：不排除在台灣東方海面增強熱低

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
目前太平洋地區有熱帶性低氣壓TD01（左）和熱帶擾動94W（右）。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
目前太平洋地區有熱帶性低氣壓TD01（左）和熱帶擾動94W（右）。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

太平洋地區除了即將成颱的熱帶性低氣壓TD01，還有另一個熱帶擾動94W。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前位於呂宋島東方海面的94W，前幾個小時有逐漸增強的趨勢，預計明天將逐漸接近台灣東半部陸地，不排除在台灣東方海面時增強為熱帶性低氣壓。

「觀氣象看天氣」表示，因此，明天東半部要留意局部較大雨勢，其他地區天氣也會變得較不穩定，都有機會下些陣雨。接下來在周五至下周一，隨著南海的熱帶性低氣壓（或颱風）逐漸轉北至東北，台灣附近風場轉為南風至西南風，降雨熱區也將逐漸轉移至南部陸地。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 南海

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