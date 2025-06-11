上班、約會都漂亮！涼感有型 3招「夏日穿搭術」Dcard爆紅

早上起床最苦惱的事，就是「今天到底要穿什麼？」為了穿出既舒適又有巧思的夏日OOTD，許多人可是費盡心思搭配。有位網友就在社群平台上分享了她的清爽穿搭示範，只掌握一個重點，就成功兼顧「涼感」與「美感」，也因此獲得網友們熱烈按讚與好評。

她在Dcard穿搭版分享「怕熱女子的一週夏日穿搭」，一共分享了6種穿搭示範。她提到，自從開始在東區上班，變得比較注重打扮，不過由於台北天氣悶熱，身為怕熱又容易流汗的人無法多層疊穿，建議選擇「涼感或薄材質」的衣服入手。

涼感穿搭1：針織背心＋牛仔寬褲 翹臀長腿、比例加分

翻攝Dcard

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該網友分享了她的夏季愛用單品，風格簡單又好看，其中幾套搭配更是引發熱烈討論。第一套的上衣是小花針織背心，這件單品其實是她去年在針織背心大流行時於市集購入的，原本一度被冷落到快進回收區，直到最近重新翻出來穿，才發現它意外地好搭又耐看，也讓她重新愛上這件背心。

不過，真正讓原PO大力推薦的，是一件來自女裝品牌gozo的牛仔寬褲。這款寬褲的布料柔軟、穿起來卻保有硬挺版型，沒有傳統牛仔褲那種卡卡的束縛感，前側打褶的剪裁搭配後口袋的不對稱設計，不但舒適又有型，還能大幅修飾身形比例。她滿意表示：「腿變長、臀型升級，拍照隨便站都很好看！」寬褲版型通風不悶熱，穿出門獲得朋友一致誇獎，甚至連男生都稱讚，讓原PO直呼「超喜歡」！

涼感穿搭2：輕甜運動風 清透防曬外套成關鍵

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掌握有型的「夏日LOOK」，親膚的棉麻套裝也是不錯的選擇。短版上衣在胸口巧妙地開了個小挖洞，低調展現性感魅力；搭配花苞邊的短褲，甜美中又帶點活潑感，整體造型清新又吸睛。

第三套則是主打舒適與好活動的日常穿搭。以GU的運動內衣和adidas的運動褲作為基礎，外搭一件gozo涼感外套，不僅涼爽透氣，也完美平衡了機能與造型感，讓人一整天都自在無負擔。

原PO坦言，「運動內衣穿起來最涼，但單穿出門還是會害羞，所以外套是必備」。材質輕透的防曬外套，不只輕薄涼爽，兩側大口袋開口朝上，超深容量完全不怕東西滑出來；寬鬆剪裁就算運動流汗也不會黏在皮膚上，避免尷尬、不舒服，「手一揮起來就有風～根本人體風扇」！

涼感穿搭3：親膚透氣 夏日懶人穿搭不出錯

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別忘記衣櫃中一定要擁有「輕飄飄洋裝」！夏天內搭各品牌的小可愛、透膚長袖走甜美風，冬天也能疊針織、毛衣變身溫柔系；另一套來自gozo的兩件式穿搭，無袖坦克背心裡面是天絲材質，讓原PO大讚：「摸起來超柔、穿起來超親膚」，外層傘狀剪裁兼顧可愛與日常，非常好搭。涼感長褲特殊剪裁，正面看起來像長裙，不只透氣修飾還很有型，應對台北午後悶濕天氣剛剛好。

接著原PO拿出最愛的神褲，配上透膚感襯衫，週六簡單穿出街頭女孩的小帥氣！「這條牛仔褲一週內已經第二次出場，可見我有多愛它了」，強調布料真的很透氣，上班、出遊都能打扮得舒服又好看，就算下雨地上濕濕的，把褲管折起來變成九分褲，造型只要多變一點，就能輕鬆換出不同的感覺。

這篇文章吸引許多網友留言討論，「希望之後可以多多分享～都很喜歡」、「喜歡第五套！兩件式上衣很好看，感覺很好搭」、「我的愛牌，他們家衣服質感很好很親膚，款式設計也好看」、「涼感外套寬鬆版型很好看，之前買其他家的都是修身款，還特別買大尺寸，肩線很像小孩穿大人衣服」、「牛仔褲版型太顯腿長了吧，超級燒」、「gozo牛仔褲超好看～直筒但腿超長」。

誰說炎熱的夏天不能清爽又漂亮？偷偷告訴你，點此領取200元夏日購物金，找出屬於你的清新穿搭，一起開心迎接時髦盛夏！

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