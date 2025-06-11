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高溫炎熱防熱傷害 蝴蝶颱風將生成對台影響曝

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天台灣仍受副熱帶高壓東南風影響，各地氣溫炎熱，預測高溫32至35度，南部內陸及大台北盆地區亦要留意36度或以上高溫機會。本報資料照片
今天台灣仍受副熱帶高壓東南風影響，各地氣溫炎熱，預測高溫32至35度，南部內陸及大台北盆地區亦要留意36度或以上高溫機會。本報資料照片

在南海上的今年第一號熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的趨勢，若成颱將命名蝴蝶。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，熱帶性低氣壓TD01，預測今明兩天將朝西北方趨向海南島，並有機會增強為今年第一號颱風蝴蝶（Wutip），周五至周末再轉北方進入中國華南陸地後逐漸減弱消散。

他說，對台灣沒有直接的威脅，不過，台灣將逐漸落入南方低壓帶的範圍，東南風水氣增多外，尤其周五至周六隨熱帶系統登陸中國陸地逐漸消散後，其外圍水氣將擴散至台灣上空，預測各地雲量將增多、天氣也轉趨不穩，南部整日有短暫陣雨或雷雨，局部地區達大雨等級或南部山區單點達豪雨機會，中北部及東部亦須留意午後熱對流發展，帶來局部較大雨勢。

至於今天的天氣，林孝儒表示，今天台灣仍受副熱帶高壓東南風影響，各地氣溫炎熱，預測高溫32至35度，南部內陸及大台北盆地區亦要留意36度或以上高溫機會；夜晚低溫約26至29度，白天從事戶外活動務必做好防曬，並適時補充水分，以防熱傷害。

各地天氣仍與昨天較類似，林孝儒表示，午後山區有熱對流帶來局部短暫陣雨或雷雨，但整體影響不大。不過，今晚起隨低壓帶北抬，東南風挾帶水氣逐漸北上，迎風側的花東地區將陸續轉有短暫陣雨。

林孝儒表示，目前預測熱帶系統對台灣無直接影響，但受低壓帶及水氣增多影響，明天至周末東南部及南部降雨影響將有增多趨勢，外出記得攜帶雨具，留意天氣變化。

他說，初步預測，下周有機會回到較典型的夏季型天氣，各地天氣基本上早晚會較穩定，僅午後熱對流帶來短暫陣雨或雷雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

熱帶性低氣壓TD01，預測今明兩天將朝西北方趨向海南島，並有機會增強為今年第一號颱風蝴蝶（Wutip），周五至周末再轉北方進入中國華南陸地後逐漸減弱消散。圖／取自中央氣象署網站
熱帶性低氣壓TD01，預測今明兩天將朝西北方趨向海南島，並有機會增強為今年第一號颱風蝴蝶（Wutip），周五至周末再轉北方進入中國華南陸地後逐漸減弱消散。圖／取自中央氣象署網站

高溫 颱風 雷雨

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