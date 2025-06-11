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日旅自駕譯本有無效期？ 林氏璧解惑：辦一次就好了

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
日本自駕示意圖。美聯社
日本自駕示意圖。美聯社

不少國人赴日以自駕方式旅遊，需要事先申請駕照日文譯本，民眾好奇日文譯本有無使用次數限制，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，以觀光客來說，可駕駛期間是入境後一年，而且每次入境會重算一年。所謂的一年不是日文譯本的效期。

根據日本台灣交流協會的資訊，林氏璧說，短期停留者，入境日本後一年以內，且台灣駕照有效期限內。若出境日本後再重新入境，將從再入境日起重新起算一年。只要駕照的記載內容無變更，日文譯本可持續視為有效，不需每次入境日本皆重新申辦日文譯本。但若有更新台灣駕照，或是該駕照的記載項目有變更時，則必須重新申辦日文譯本。

「JAF日文官網的說明也是一樣的」，林氏璧表示，出國又入國的話，由再入國的日期開始算一年。

至於長期居留者，在日本有登錄住民基本台帳（長期居留者等），取得出境確認或再入境許可等後出境日本者，超過3個月後再重新入境日本時，可開車期間將從再入境當日起開始計算；但若出境日本後未滿3個月即再度入境日本，可開車期間並非從再入境當日起開始計算。

林氏璧表示，旅客這種旅遊短期落地簽證的，可以從再入境日本時算，每次入境都可以有新的一年，而且沒有中間要隔三個月的限制，「3個月那個是給要在日本長住的人看的，他會希望你去取得日本駕照。但觀光客的話反正每次都短期，每次上陸也只能待90天就是了」。

「我的理解是，譯本辦一次就好了」，林氏璧表示，之前他的印象中，日本台灣交流協會網頁這裡沒寫清楚，現在有寫出來了：只要駕照的記載內容無變更，日文譯本可持續視為有效，不需每次入境日本皆重新申辦日文譯本。

他說，由於當地警察可能需要確認護照內的最後入境日本日期，因而要求出示護照。「請在日本開車時帶著護照」。

駕照 日本台灣交流協會 日文

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