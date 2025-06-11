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不敵高鐵競爭 和欣客運嘉義往返高雄路線本月底停止營運

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國光客運2023年向嘉義市政府續約，承租經營後火車站交通轉運中心，受疫情衝擊，高鐵競爭，客運量不斷流失，原經營中長途路線7家客運公司進駐，只剩4家。記者魯永明／攝影
國光客運2023年向嘉義市政府續約，承租經營後火車站交通轉運中心，受疫情衝擊，高鐵競爭，客運量不斷流失，原經營中長途路線7家客運公司進駐，只剩4家。記者魯永明／攝影

國光客運2023年向嘉義市政府續約，承租經營後火車站交通轉運中心，受疫情衝擊，高鐵競爭，客運量不斷流失，原經營中長途路線7家客運公司進駐，只剩4家，又有店家退租，轉運中心旅客人潮退燒，國光客運苦撐，最近和欣客運公告「7502」嘉義-高雄路線，27日零時起停止營運。

客運業陷經營困境，本月起出現一波停駛潮。包括統聯客運1615台北-彰化、和欣客運7502嘉義-高雄等，另3條市區公車也打算停駛。據統計，近1年有36條路線提出停駛申請。公路局表示，主因是運具重疊、載客量偏低、長期虧損，已協助業者調整運價、補貼徵才因應。

國光客運站長兼國光商行經理謝連仲說，經營前2年有獲利，BRT進駐每天逾6000名乘客，假日逾萬人，招商攤位人潮滾滾，但受疫情衝擊，民眾開車增加，加上高鐵競爭，日統、阿羅哈、台中客運退出，客運量減少逾3成，國道客運未比照公路客運有交通部補貼，虧本經營，和欣客運27日停駛嘉義高雄路線，還有嘉義台中朝馬站路線。

市府為改善火車站周邊客運車載客交通混亂，花2年建後火車站交通轉運中心，是全國首座無接縫複合式交通轉運站，總工程費2億6000萬元，面積1.2公頃，2015年國光客運轉投資國光商行取得7年營運權，每年付租金經營費逾500萬元，屆滿營運權歸還市府，國光續約，客運量下滑，進駐客運減少。

轉運中心有前後兩棟大樓，前棟進駐客運有嘉義客運、BRT、市區公車及幸福巴士，後棟原有國光、統聯、阿羅哈、和欣、日統、台中、員林等7家中長途客運進駐，現在只剩國光、統聯、和欣客運以及省道員林客運。

市府交通處說，疫情期間紓困減租，國光經營困境會配合中央方案協助；嘉義區監理所說，會協助解決客運公司經營困境，針對國光客運經營交通轉運中心困境，可由市府提報交通部協助。

國光客運2023年向嘉義市政府續約，承租經營後火車站交通轉運中心，受疫情衝擊，高鐵競爭，客運量不斷流失，原經營中長途路線7家客運公司進駐，只剩4家。記者魯永明／攝影
國光客運2023年向嘉義市政府續約，承租經營後火車站交通轉運中心，受疫情衝擊，高鐵競爭，客運量不斷流失，原經營中長途路線7家客運公司進駐，只剩4家。記者魯永明／攝影
國光客運2023年向嘉義市政府續約，承租經營後火車站交通轉運中心，受疫情衝擊，高鐵競爭，客運量不斷流失，原經營中長途路線7家客運公司進駐，只剩4家。記者魯永明／攝影
國光客運2023年向嘉義市政府續約，承租經營後火車站交通轉運中心，受疫情衝擊，高鐵競爭，客運量不斷流失，原經營中長途路線7家客運公司進駐，只剩4家。記者魯永明／攝影

火車站 國光客運 嘉義

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