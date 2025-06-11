快訊

吳婉君爆「神復合」趙駿亞！申請保護令又同遊 爆料者：有刻意在避

洛杉磯擬今起實施宵禁！市長證實1小時內宣布「適用部分地區」

電影如何記憶東德？紀錄片詩人再現共產時代景象

美國FDA核准合一Bonvadis乳膏全部傷口適應症在美上市

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

合一（4743）11日宣布，該公司推動創新醫材全球商化重要里程碑達標，美國食品藥物管理局（FDA）已於10日核准合一的Bonvadis（ON101）乳膏用於全皮層慢性傷口適應症的上市許可。

合一生技也在10日公告，由於ON101乳膏於上市後持續研發各項可能適應症，證明可透過抑制Keap1與活化Nrf2的創新作用機制，減少放射線皮膚炎中的氧化壓力與發炎反應，有效緩解放射線誘導的皮膚損傷，國際SCI期刊Life Sciences（影響指數：5.2），接受本項研究成果並向國際發表。

合一生技總經理鄭淑玲表示，合一創新傷口醫材Bonvadis自2022年通過美國急性傷口適應症的上市許可後，歷經三年持續精進。2024年先取得部分皮層慢性傷口適應症，10日終於通過全皮層慢性傷口適應症的美國上市許可。

鄭淑玲表示，FDA所核准的適應症包含：全皮層和部分皮層傷口、手術後傷口、燒傷（1與淺表2級）、以及糖尿病足潰瘍、靜脈潰瘍和壓瘡等全部慢性傷口，概括各項急、慢性傷口適應症在美國市場上市許可。

合一生技指出，全球先進傷口照護產品市場的年複合成長率為15.7%，其中慢性傷口尚無有效、具良好經濟效益的治療藥物或醫材。美國為全球傷口治療相關產品最大市場，但是自1997年以來美國沒有核准任何相關新藥上市，主要是慢性傷口患部主要在下肢或足部，太多肥胖患者無法自行給藥或者承受體重壓力過大，導致臨床試驗成功率極低。

鄭淑玲表示，慢性傷口因為缺乏新藥，醫材需求近幾年持續擴大，尤其人工真皮普遍價格高昂。合一ON101藉由天然植物萃取製成的獨家優勢，得以採取新藥與醫材雙管道策略進軍全球市場，尤其美國醫材適應症涵蓋所有的三種慢性傷口以及燒傷、手術後傷口，通過美國全適應症許可，不但可以援用於申請適用FDA核准的國家上市，同時，取得最後一哩路的全皮層傷口許可，更證明了法規單位對Bonvadis的肯定，對於全球商業談判具有很大助益。

合一生技指出，Bonvadis不同於一般醫材，近三年已在國際建立傷口照護大量臨床使用案例，及產品療效科學肯定，在糖足潰瘍相關治療的最新全球(薈萃)統合分析（Meta-analysis）名列前茅。

合一生技傷口新藥在台灣上市後，已陸續取得中國、新加坡、馬來西亞藥證，印尼、越南、菲律賓也陸續進入上市實質審查。其他地區則以醫材上市以加速商化，合一近幾年已陸續通過全球各項傷口醫材產品的所有品質系統，包括符合FDA QSR 820 CFR、GMP、MDSAP、ISO13485等國際品質認證，奠定全球商化布局的基礎。

醫材 美國 合一

延伸閱讀

油價小跌…消化美中談判達成共識消息 金價持穩、白金回落

川普對等關稅 美商會：對台不公平 盼華府調整政策

和大關稅轉嫁 都由客戶包了

5月機械設備出口連四紅

相關新聞

高溫炎熱防熱傷害 蝴蝶颱風將生成對台影響曝

在南海上的今年第一號熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的趨勢，若成颱將命名蝴蝶。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，熱帶性低氣...

首颱蝴蝶何時起舞？賈新興曝最新路徑：今晚至明晨生成機率高

今年首颱蝴蝶最快今天生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing C...

不敵高鐵競爭 和欣客運嘉義往返高雄路線本月底停止營運

國光客運2023年向嘉義市政府續約，承租經營後火車站交通轉運中心，受疫情衝擊，高鐵競爭，客運量不斷流失，原經營中長途路線...

日旅自駕譯本有無效期？ 林氏璧解惑：辦一次就好了

不少國人赴日以自駕方式旅遊，需要事先申請駕照的日文譯本，民眾好奇日文譯本有無使用次數限制，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊...

好熱！北市內湖松山信義今早高溫黃燈 昨士林測37.1度

昨天各地最高溫約在37、38度，台北士林區科教館測站也測得最高溫37.1℃。北市災防辦提醒，今天天氣持續高溫炎熱，中央氣...

蝴蝶颱風最快今生成 鄭明典：高低層分離 強度發展可能受限

南海低壓區的熱帶性低氣壓TD01，以每小時22公里速度，向西北西進行，有發展為輕度颱風蝴蝶的趨勢，中央氣象署預期最快今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。