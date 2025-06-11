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好熱！北市內湖松山信義今早高溫黃燈 昨士林測37.1度

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市災防辦提醒，今天天氣持續高溫炎熱，中央氣象署稍早已針對台北市內湖、松山及信義區發布為高溫黃色燈號，請民眾多加留意。聯合報系資料照
北市災防辦提醒，今天天氣持續高溫炎熱，中央氣象署稍早已針對台北市內湖、松山及信義區發布為高溫黃色燈號，請民眾多加留意。聯合報系資料照

昨天各地最高溫約在37、38度，台北士林區科教館測站也測得最高溫37.1℃。北市災防辦提醒，今天天氣持續高溫炎熱，中央氣象署稍早已針對台北市內湖、松山及信義區發布為高溫黃色燈號，請民眾多加留意。

北市災防辦提醒，台北市昨日最高溫在士林區科教館站測得最高溫達37.1℃，今日天氣持續高溫炎熱，依中央氣象署最新預報資料，台北市今日的紫外線指數為11，達危險等級。

災防辦建議，民眾應避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

高溫 北市

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