聽新聞
0:00 / 0:00
好熱！北市內湖松山信義今早高溫黃燈 昨士林測37.1度
昨天各地最高溫約在37、38度，台北士林區科教館測站也測得最高溫37.1℃。北市災防辦提醒，今天天氣持續高溫炎熱，中央氣象署稍早已針對台北市內湖、松山及信義區發布為高溫黃色燈號，請民眾多加留意。
北市災防辦提醒，台北市昨日最高溫在士林區科教館站測得最高溫達37.1℃，今日天氣持續高溫炎熱，依中央氣象署最新預報資料，台北市今日的紫外線指數為11，達危險等級。
災防辦建議，民眾應避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言