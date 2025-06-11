天然水果冰淇淋...退休農試所研究員自產自銷白柿 珍奇水果價高

炎炎夏日，來一口冰涼天然水果冰淇淋白柿，讓人暑氣全消，還能吃進多種營養素。74歲退休嘉義農試所研究員鍾志明，在嘉義縣中埔鄉經營東東生態農園，以生態農法栽種原產墨西哥、瓜地馬拉，有「天然水果冰淇淋」之稱白柿，後熟吃像酪梨，冷凍後口味像香草冰淇淋，香甜滑順，珍奇水果產量少，每台斤300元。

每年5至8月是白柿產期，鍾志明過去在農試所研究酪梨及白柿等，12年前退休，在生態農園栽種多種水果，其中白柿2分多地，當果農將好水果與好朋友分享，白柿未在水果市場販售，外觀看像青蘋果也像芭樂、柿子，果肉雪白。

鍾志明說，以往少有人知道白柿的好，隨著國人重視食安健康，白柿逐漸打開市場，種的農民不多，事實上比酪梨好管理，越來越多消費者以白柿作為天然冰淇淋，他除在網路自產自銷，台灣好農、奧丁丁電商平台也向他採購上架，為他累積客戶，有客人專程買白柿送禮。

他在禮盒附上介紹、食用指南及後熟用電土，白柿又名白人心果、香肉果，屬芸香科多年生木本果樹。原產墨西哥及瓜地馬拉。嘉義農試分所1953年經台大引進種子栽種，白柿未熟軟前不宜放冰儲藏，否則果易冷傷！像芒果或香蕉，放室溫下幾天就會熟軟，此時才可吃以拇指用力按果肉，如可陷下或凹下，即表示皮下果肉已軟可。