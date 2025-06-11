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天然水果冰淇淋...退休農試所研究員自產自銷白柿 珍奇水果價高

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
退休嘉義農試所研究員鍾志明在嘉義縣中埔鄉經營東東生態農園，栽種原產墨西哥、瓜地馬拉，有「天然水果冰淇淋」之稱白柿，後熟吃像酪梨，冷凍後口味像香草冰淇淋。記者魯永明／攝影
退休嘉義農試所研究員鍾志明在嘉義縣中埔鄉經營東東生態農園，栽種原產墨西哥、瓜地馬拉，有「天然水果冰淇淋」之稱白柿，後熟吃像酪梨，冷凍後口味像香草冰淇淋。記者魯永明／攝影

炎炎夏日，來一口冰涼天然水果冰淇淋白柿，讓人暑氣全消，還能吃進多種營養素。74歲退休嘉義農試所研究員鍾志明，在嘉義縣中埔鄉經營東東生態農園，以生態農法栽種原產墨西哥、瓜地馬拉，有「天然水果冰淇淋」之稱白柿，後熟吃像酪梨，冷凍後口味像香草冰淇淋，香甜滑順，珍奇水果產量少，每台斤300元。

每年5至8月是白柿產期，鍾志明過去在農試所研究酪梨及白柿等，12年前退休，在生態農園栽種多種水果，其中白柿2分多地，當果農將好水果與好朋友分享，白柿未在水果市場販售，外觀看像青蘋果也像芭樂、柿子，果肉雪白。

鍾志明說，以往少有人知道白柿的好，隨著國人重視食安健康，白柿逐漸打開市場，種的農民不多，事實上比酪梨好管理，越來越多消費者以白柿作為天然冰淇淋，他除在網路自產自銷，台灣好農、奧丁丁電商平台也向他採購上架，為他累積客戶，有客人專程買白柿送禮。

他在禮盒附上介紹、食用指南及後熟用電土，白柿又名白人心果、香肉果，屬芸香科多年生木本果樹。原產墨西哥及瓜地馬拉。嘉義農試分所1953年經台大引進種子栽種，白柿未熟軟前不宜放冰儲藏，否則果易冷傷！像芒果或香蕉，放室溫下幾天就會熟軟，此時才可吃以拇指用力按果肉，如可陷下或凹下，即表示皮下果肉已軟可。

白柿果實變軟可削皮放冰箱冷凍庫，冷凍果肉口感、香氣近似香草冰淇淋，含維生素B1、維生素Ｃ、胡蘿蔔素等多種營養素。白柿來台早，卻一直未成為熱門水果，鍾志明到農試所任職第2年接觸白柿，一吃就愛上，翻閱國內外文獻，發現紐西蘭、澳洲、以色列、南非等國，都認為白柿有商業化潛力，但台灣新興作物推廣不易，農政單位未推廣，退休後自種自產自銷。

退休嘉義農試所研究員鍾志明在嘉義縣中埔鄉經營東東生態農園，栽種原產墨西哥、瓜地馬拉，有「天然水果冰淇淋」之稱白柿，後熟吃像酪梨，冷凍後口味像香草冰淇淋。記者魯永明／攝影
退休嘉義農試所研究員鍾志明在嘉義縣中埔鄉經營東東生態農園，栽種原產墨西哥、瓜地馬拉，有「天然水果冰淇淋」之稱白柿，後熟吃像酪梨，冷凍後口味像香草冰淇淋。記者魯永明／攝影
退休嘉義農試所研究員鍾志明在嘉義縣中埔鄉經營東東生態農園，栽種原產墨西哥、瓜地馬拉，有「天然水果冰淇淋」之稱白柿，後熟吃像酪梨，冷凍後口味像香草冰淇淋。記者魯永明／攝影
退休嘉義農試所研究員鍾志明在嘉義縣中埔鄉經營東東生態農園，栽種原產墨西哥、瓜地馬拉，有「天然水果冰淇淋」之稱白柿，後熟吃像酪梨，冷凍後口味像香草冰淇淋。記者魯永明／攝影
退休嘉義農試所研究員鍾志明在嘉義縣中埔鄉經營東東生態農園，栽種原產墨西哥、瓜地馬拉，有「天然水果冰淇淋」之稱白柿，後熟吃像酪梨，冷凍後口味像香草冰淇淋。記者魯永明／攝影
退休嘉義農試所研究員鍾志明在嘉義縣中埔鄉經營東東生態農園，栽種原產墨西哥、瓜地馬拉，有「天然水果冰淇淋」之稱白柿，後熟吃像酪梨，冷凍後口味像香草冰淇淋。記者魯永明／攝影
退休嘉義農試所研究員鍾志明在嘉義縣中埔鄉經營東東生態農園，栽種原產墨西哥、瓜地馬拉，有「天然水果冰淇淋」之稱白柿，後熟吃像酪梨，冷凍後口味像香草冰淇淋。記者魯永明／攝影
退休嘉義農試所研究員鍾志明在嘉義縣中埔鄉經營東東生態農園，栽種原產墨西哥、瓜地馬拉，有「天然水果冰淇淋」之稱白柿，後熟吃像酪梨，冷凍後口味像香草冰淇淋。記者魯永明／攝影
退休嘉義農試所研究員鍾志明在嘉義縣中埔鄉經營東東生態農園，栽種原產墨西哥、瓜地馬拉，有「天然水果冰淇淋」之稱白柿，後熟吃像酪梨，冷凍後口味像香草冰淇淋。記者魯永明／攝影
退休嘉義農試所研究員鍾志明在嘉義縣中埔鄉經營東東生態農園，栽種原產墨西哥、瓜地馬拉，有「天然水果冰淇淋」之稱白柿，後熟吃像酪梨，冷凍後口味像香草冰淇淋。記者魯永明／攝影

瓜地馬拉 水果 冰淇淋

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