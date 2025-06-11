蝴蝶颱風最快今生成 鄭明典：高低層分離 強度發展可能受限

南海低壓區的熱帶性低氣壓TD01，以每小時22公里速度，向西北西進行，有發展為輕度颱風蝴蝶的趨勢，中央氣象署預期最快今天形成蝴蝶颱風。

前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，南海上的熱帶性低氣壓，現在因為垂直風切過強，高低層氣流分離，低層的環流中心完全裸露。不過，外圍環流仍然完整，而且有不穩定的季風氣流加持，強對流很可能再次重整，只是未來強度發展可能就相對有限了。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。