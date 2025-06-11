今天還是悶熱 鄭明典：強勁潮濕空氣接近 晚上影響2地

天氣持續高溫炎熱，中央氣象署已發布高溫資訊，今天白天雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市、台中市、嘉義市、嘉義縣為黃色燈號。

前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今天還是悶熱，東南方有強勁潮濕空氣接近，晚上就會影響東南部和東部。

中央氣象署說，今天東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後各地山區及中南部地區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢，晚起東南部地區及恆春半島有局部大雨發生的機率。

明天低壓帶北移，東部、東南部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，東北部、中部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中部地區及其他山區午後亦有局部大雨。明天南部、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島、澎湖有長浪發生的機率。