首颱蝴蝶何時起舞？賈新興曝最新路徑：今晚至明晨生成機率高

今年首颱蝴蝶最快今天生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，位於海南島東南方的熱帶性低氣壓，今晚至明晨有增強為今年第1號颱風蝴蝶的機率；預估其朝海南島及中國廣西的方向前進機率較高，持續觀察其後續發展及移動趨勢。

未來10天大致午後西北雨的天氣型態，賈新興表示，其中，周五至下周二受西南水氣移入影響，台中以南易有局部雨發生。周日至下周二台東有局部火燒風發生的機率。

近期天氣趨勢，賈新興說，明天，花東及恆春至鵝鑾鼻一帶有局部短暫雨，午後竹苗以南及宜蘭有局部短暫陣雨。周五，各地有局部短暫陣雨。周六，嘉義以南有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。周日，台南以南沿海有零星短暫雨，午後桃園以北山區、宜蘭及彰化以南有零星短暫雨。

他說，下周一至下周二，於深夜至隔天早上，台中以南有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周三，午後各地有零星短暫雨。下周四至下周五，午後各地山區有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。