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今熱飆38度高溫 吳德榮：蝴蝶颱風最快今生成 明起水氣移入防劇烈降雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣熱如炎夏，全台最高氣溫直逼38度，續防紫外線、防中暑。聯合報系資料照片
今天台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣熱如炎夏，全台最高氣溫直逼38度，續防紫外線、防中暑。聯合報系資料照片

昨天各地區最高氣溫約在37、38度，台南玉井區37.8度，台北士林區也有37.1度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣熱如炎夏，全台最高氣溫直逼38度，續防紫外線、防中暑。北部24至37度、中部25至37度、南部23至38度、東部23至36度。

天氣部分，他說，大氣不穩定，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率；花東水氣增、有局部短暫降雨的機率。

至於颱風動向，吳德榮表示，根據美、日官方預報，蝴蝶颱風將於今天下午2時成形；中央氣象署路徑潛勢預測圖則顯示，蝴蝶颱風將於明晨2時才成形，強度逐漸增強，但仍為輕度颱風，其未來先通過海南島，經廣東、廣西交界附近，進入大陸。歐洲系集模式（ECMWF）路徑模擬圖顯示，與氣象署路徑潛勢預測圖類似，皆無侵台機率。

吳德榮說，明天至周六輕颱蝴蝶外圍水氣移入，導致大氣極不穩定，有帶來劇烈降雨的潛勢。明天以東半部及南部機率最高，明天下午起中部以北機率亦提高，周五各地皆受影響，周六南部持續有劇烈降雨的機率；氣溫則因降雨而稍降，仍悶熱。

吳德榮表示，周日至下周二各地恢復晴時多雲，天氣熱如夏；但大氣仍不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午、迎風面西南部沿海偶有局部短暫降雨的機率。下周三至下周五各地仍是晴熱如夏，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，即將生成的蝴蝶颱風，其未來先通過海南島，經廣東、廣西交界附近，進入大陸。歐洲系集模式路徑模擬圖（右圖，取自weathernerd）顯示，與氣象署路徑潛勢預測圖類似，皆無侵台機率。圖／取自「洩天機教室」專欄
氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，即將生成的蝴蝶颱風，其未來先通過海南島，經廣東、廣西交界附近，進入大陸。歐洲系集模式路徑模擬圖（右圖，取自weathernerd）顯示，與氣象署路徑潛勢預測圖類似，皆無侵台機率。圖／取自「洩天機教室」專欄

颱風 雷雨 吳德榮

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