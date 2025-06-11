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「幸好我們還有相聲瓦舍」 管中閔讚演出全場大爆滿：沒有補助哦

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台大前校長管中閔（右）與相聲瓦舍團長暨藝術總監馮翊綱（左）。圖／取自管中閔臉書
台大前校長管中閔（右）與相聲瓦舍團長暨藝術總監馮翊綱（左）。圖／取自管中閔臉書

「幸好我們還有相聲瓦舍」。台大前校長管中閔在臉書發文，他周日下午去看相聲瓦舍的《狐說》，全場大爆滿，「這是沒有補助的表演節目哦」。劇本內容生動，演員靈活無比，不僅口條都好，而且彼此默契十足，搭配巧妙，許多地方更引得全場觀眾大笑。一場快樂的午後劇場饗宴。

管中閔並PO出他與相聲瓦舍團長暨藝術總監馮翊綱年初的合照，他喚對方「阿綱」，顯見好交情。他表示，阿綱忙著簽書，不敢打擾。

由於管中閔強調「這是沒有補助的表演節目哦」，網友留言，「我有聞到了校長的高級酸」、「好的作品不需補助，也不屑補助」、「有幸同場欣賞。支持堅持不要飯的藝術工作者」、「沒補助，有戲肉。討飯吃，無戲魂」。也有網友說，「阿綱是國寶級的演藝工作者。我們要好好珍惜他哦」、「我也愛看相聲瓦舍的演出」、「相聲瓦社在台中的活動也都是場場爆滿，他們是很優秀也很有社會責任的表演團體」。

管中閔 相聲瓦舍

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