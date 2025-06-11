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首颱蝴蝶將生成路徑曝 氣象署：今炎熱有雷雨 明起低壓帶北抬水氣增

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天起低壓帶北移，水氣增。圖／中央氣象署提供
明天起低壓帶北移，水氣增。圖／中央氣象署提供

天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市、台中市、嘉義市、嘉義縣為黃色燈號。

氣象署說，熱帶性低氣壓今天凌晨2時位置在中西沙島海面，向西北西移動，時速22公里，有發展為輕度颱風蝴蝶的趨勢。預計未來路徑朝西北西方向緩慢前進，並往海南島附近北轉，對台灣無直接影響，但隨著熱帶性低氣壓往北前進後，會帶動整個低壓帶北抬，預計台灣今天起會受到低壓帶水氣影響，中、南台灣易有雷雨，沿海風浪也會明顯增加，前往海邊活動多加留意。

今天風向仍為偏東風至東南風，迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，愈晚水氣愈多，晚起東南部及恆春半島有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後熱對流範圍稍微擴大，在各地山區及中南部地區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

氣溫方面，今天各地持續為高溫炎熱的天氣型態，高溫普遍為32到36度，大台北及中南部有局部36度以上高溫發生，至於各地低溫則大約26至28度。

基隆北海岸、恆春半島及馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，上述地區活動多留意。

澎湖、金門為晴時多雲，馬祖為多雲時陰，氣溫方面，澎湖27至32度，金門26至32度，馬祖26至30度。

明天至周五低壓帶北移及影響，環境風場為偏南風，明天東部、東南部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，東北部及中部地區逐漸有短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周五雷雨區範圍擴大，東部、東南部及中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；低壓帶影響下，中、南台灣都易有大雨發生，午後雷陣雨發生時也有短延時大雨發生的機率。

周六低壓帶影響，但環境風場漸轉西南風，東半部地區雨勢將會稍緩和，降雨熱區轉為迎風面的中南部地區，有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨；其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率。

周日至下周二西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下周三西南風影響，水氣仍多，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下周四至下周五太平洋高壓逐漸增強，各地為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午間中南部沿海地區有零星短暫陣雨。

明天起南部、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島、澎湖有長浪發生的機率。

熱帶性低氣壓今天凌晨2時位置在中西沙島海面，向西北西移動，時速22公里，有發展為輕度颱風蝴蝶的趨勢。圖／中央氣象署提供
熱帶性低氣壓今天凌晨2時位置在中西沙島海面，向西北西移動，時速22公里，有發展為輕度颱風蝴蝶的趨勢。圖／中央氣象署提供

高溫 馬祖 雷雨

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