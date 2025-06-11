台韓文化交流里程碑！ 台灣以主題國亮相首爾國際書展

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
2025首爾國際書展18日開幕，台灣將以主題國之姿亮相 ，昨舉行展前記者會。記者陳宛茜／攝影
2025首爾國際書展18日開幕，台灣將以主題國之姿亮相 ，昨舉行展前記者會。記者陳宛茜／攝影

2025首爾國際書展18日開幕，台灣將首次以主題國之姿亮相 ，昨舉行展前記者會。這是台灣繼曼谷書展、法國安古蘭漫畫節後第四度榮獲國際書展邀請擔任主題國，將有23 位已有韓文版書籍的台灣創作者，以及 20 位版權專業人士隨團參展，預計將有近 300 位台灣出版人一同實體參展、共襄盛舉。

台北書展基金會新任董事長郝明義，生長於南韓，此次也擔任首爾書展台灣國家館的策展顧問。他表示，南韓跟台灣有許多相似之處，比方今年都慶祝脫離日本統治80年。台北書展基金會2005年第一次承辦台北國際書展，選的主題國就是南韓；20年後，台灣終於有機會成為首爾書展的主題國。此次台灣主題國以「台灣感性」為主題，以六大展區展現台灣的多元面貌。今年台灣有25家出版社、300位出版人參加首爾書展，規模空前，希望不只是台灣館的里程碑，更是台灣友韓行動的新起點。

「這是一支堅強的台灣文學國家隊」，李遠說，這次隨團到首爾書展的23位作家中，有13位文學作家、6位繪本作家、4位漫畫作家；這23位作家中也有得過獎的導演、演員和樂團主唱，跨域也將成為未來台灣文學的特色之一。雖然看起來這只是一場以台灣為主題國的國際書展，但是動員了全台灣最堅強的團隊，相信這也會是「一場文學的造山運動」。文策院董事長王時思則表示，期許藉由這次台灣首度擔任首爾書展主題國，能讓更多韓國讀者感受出版及文化人所傳遞的台灣感性。

此次台灣主題國館以「台灣感性」為主題，發展出文學、生活風格、圖像、土地與旅行、飲食與娛樂、歷史六個文化面向，展現台灣的文化深度與多元性。台灣館依據上述的「六大感性」劃分成六個主題展區，展示來自超過 85 家出版社、550 本精選書目，涵蓋文學、非文學、圖像、童書等類型，並結合已授權韓語版、品牌展示區，邀請韓國讀者一同感受台灣豐沛的出版能量。

書展期間，台灣館也將辦理超過 60 場精彩活動。台灣館開幕第一天，主辦單位文策院邀請隨團創作者張嘉祥所屬的台灣樂團「裝咖人」，帶來串聯文學與音樂的跨域演出，表演《夜官巡場》等多首曲目，為活動掀開序幕。同日晚上的「台灣之夜」則迎來超過 200 位台韓出版同業聚首交流。其後於大會主舞台將舉辦五場講座活動，邀集台韓兩地的創作者、譯者及出版社代表進行主題對談；台灣館則會進行至少 35 場作家活動，也規畫著色與版印 DIY 體驗、台味零食合作社及當地相當流行的拍貼機，為韓國民眾提供台灣文化體驗。

本屆台灣館主視覺邀請到插畫家洪添賢繪製，以台灣島嶼為敘事場景。主視覺將延伸設計成帆布袋、珍奶彩虹徽章、台灣意象貼紙等多款限定禮品，文策院也將與韓國最大網路書店 YES24，合作線上書展及台灣館現場銷售專區。

首爾 台灣文學

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