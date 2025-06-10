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高雄30天停電7次 用戶跳腳：快熱瘋了

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻／高雄報導
高雄旗津二次變電所9日上午10時50分因匯流排電壓量測設備故障造成停電，共計造成旗津區8932戶停電。圖／台電提供
高雄旗津二次變電所9日上午10時50分因匯流排電壓量測設備故障造成停電，共計造成旗津區8932戶停電。圖／台電提供

高雄旗津地區前天約9千戶停電，高雄火車站周邊昨清晨也有3百多戶沒電可用，天氣熱讓用戶氣得直跳腳。國民黨立委柯志恩批評，還未進入用電高峰的炎夏，高雄30天內即停電7次；民進黨立委賴瑞隆也要求台電加速汰換老舊設備。

台電高雄區營業處說，天氣炎熱和夾雜雷雨，台電設備皆設於戶外，故障頻率因此較高，將持續加強線路及設備巡檢和維護汰換工作，提升供電可靠度。

旗津二次變電所前天上午10時50分因匯流排電壓量測設備故障，造成8932戶停電，用戶無法吹冷氣，連抽水馬達也不能用，直言「快熱瘋了」。昨清晨5時高雄火車站周邊有321戶停電，許多用戶被熱醒，台電判斷為地下電纜故障，雖搶修後很快復電，用戶仍怨聲連連。

「高雄30天內停電7次，除了設備故障，又是哪隻小動物造成？現在還未進入用電高峰的炎夏，但之後呢？」柯志恩在臉書表示，5月9日至6月9日，高雄停電多達7次，其中5次是5月17日核三廠除役後發生，包括苓雅、鹽埕區，及三多商圈整排餐廳、左營、旗津都停電。

賴瑞隆說，2020年10月高雄發生多起停電事故，台電投入20億元推動強化更新電網、變電所屋內化等工程，旗津區變電所裸露匯流排今年將全面室內化，他要求台電加速設備汰換、強化高雄供電穩定性。

台電表示，旗津變電所裸露設備汰換工程已完成8成，預計7月完工，「本月停電事故均為變壓器故障、地下電纜故障及接戶線燒損等因素，非小動物所致」。

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