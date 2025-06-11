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山形賞楓 看松島絕景
日本山形縣位於東北地方最西部，有一百多座溫泉，擁日本百大名山「藏王山」、「月山」等山脈，被譽為日本聖山之域。跟著有行旅登上藏王纜車，居高望遠欣賞滿「楓」遍野，一覽火山孕育的藏王御釜；於上山溫泉登千年古剎「山寺」，還有最美日本三景之一的松島灣。有行旅「紅妝山形」六天五夜旅程，十一月四日至十一月九日。報名請洽02-8643-3905、8643-3517，或瀏覽有行旅官網。
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