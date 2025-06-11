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健保擴大給付 助肺癌晚期存活

聯合報／ 記者許凱婷／台北報導
健保署日前正式公告，六月起擴大給付免疫藥物合併化療於晚期肺腺癌治療，使我國健保治療全面接軌國際治療指引，跨出邁向健康台灣的重要一步。記者邱德祥／攝影
健保署日前正式公告，六月起擴大給付免疫藥物合併化療於晚期肺腺癌治療，使我國健保治療全面接軌國際治療指引，跨出邁向健康台灣的重要一步。記者邱德祥／攝影

六月一日起，健保署擴大給付免疫藥物合併化療於肺癌、大腸癌及乳癌。台灣癌症基金會昨天聯合七大醫學會，共同舉辦「邁向健康台灣！晚期肺癌治療接軌國際」記者會。健保署長石崇良表示，擴大給付後，約造福兩千名晚期肺癌患者，期待我們追上國際治療指引後，未來第四期肺癌患者存活率倍增，提高到百分之廿五。

擺脫「用錢買命」 增存活率

與會專家肯定健保擴大給付政策，翻轉以往癌友「用錢買命」的窘境。石崇良指出，肺癌是台灣癌症死亡之首，晚期患者比率仍高達四成，雖然第一期診斷率已從兩成五提升到三成五，但第四期肺癌五年存活率仍僅約百分之十三，下個目標希冀達到存活率倍增。

這次免疫療法擴大給付，特別針對無EGFR基因突變的病友，透過癌症新藥暫時性支付專款提供財務支援，突破過去僅限PD-L1表現大於百分之五十、且無法接受化療者才能獲得給付的限制。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，肺腺癌占所有肺癌病人七成以上，過去若無腫瘤基因突變，只能選擇傳統化療，免疫藥物加化療雖是國際首選，卻因藥費高昂，許多病友只能被迫放棄，這次給付擴大，將讓病友每年省下一百五十萬元，給予許多家庭重生機會，也推動台灣臨床研究與國際同步。

台北慈濟醫院胸腔內科主治醫師黃俊耀表示，依據研究，若晚期病患第一線就接受免疫藥物加化療，可使中位存活期比起單用傳統化療的十點六個月延長至廿個月，中位存活期提升兩倍，死亡風險更下降四成。

無突變基因者 療法升級

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民認為，肺腺癌患者若有基因突變者，可使用標靶藥物，無突變基因者過去給付受限，現今已能透過免疫藥物加化療取得與全球相同的治療水準，可顯著提升病友的存活機率。

醫界肯定健保署透過成立癌症新藥暫時性支付專款，加速接軌NCCN Category 1國際標準治療，此次擴大給付更是重大里程碑。陳育民認為，這顯示健保給付已達國際治療水準，而總統所提的二○三○年癌症死亡率下降三分之一的目標，肺癌治療將貢獻達三分之一，其他癌症則共同補足其餘部分。

近卅年來肺癌治療技術發展迅速，台大癌醫中心分院院長楊志新指出，免疫藥物合併化療在國外施行多年，這次台灣終於跟上國際腳步，拯救約兩成患者，但仍有八成患者需仰賴後線治療，期待有更多的治療接軌國際，避免台灣在全球臨床研究中逐漸被邊緣化，嚴重影響醫藥及生技界的發展及競爭力。

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