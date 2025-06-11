新冠高峰提早 上周重症、死亡創高

新冠疫情高峰提前報到，上周新冠門診急診就醫七萬一八二人次，較前一周僅增百分之九點三。疾管署發言人羅一鈞指出，新冠高峰已於上周報到，預計八月二日提早脫離流行期，預估總染疫人次從一七一萬人次，下修到四十二萬人次，原因為民眾自主防疫，讓疫情趨緩。

羅一鈞指出，端午節後並未見新冠就診潮，輕症已觸頂達到高峰，疫情趨緩，但不排除秋冬再起一波疫情。值得注意的是，近期重症跟死亡病例持續上升，上周新增重症一六六例、死亡廿五例，雙雙創下今年新高，其中年輕最小的死亡個案為卅多歲男性，為今年最年輕死者，顯示新冠仍具威脅性。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上周新冠門急診人次僅七萬多人，遠低於原先預估的十一至十二萬人次，比去年夏季疫情高峰減少一半，原本預估這波總染疫人次達一七一萬，下修到四十二萬人次，不過，五十歲以上住院人數仍持續增加中。