救神經科人力荒 腦中風取栓評估費「下月起8成給醫師」

嘉義長庚醫院宣布，每晚十時至隔日上午七時，限制腦中風患者收治，引發熱議，也凸顯神經內科醫師人力陷入窘境，已撐不下去。衛福部健保署表示，去年七月起給付腦中風取栓術評估費三千點，自今年七月起，要求醫院需將其中八成發給醫療人員，以提高待遇。

對於這次事件，健保署長石崇良表示，嘉義長庚醫院為嘉義地區的主要取栓醫院，因一名醫師離職、部分醫師身體不適，以致人力吃緊，因此，貼文呼籲，透過區域分工，希望其他醫院收治真有需要取栓、符合條件病人，再送至嘉義長庚，而不是將所有腦中風病人全送至該院。

石崇良表示，希望落實分級醫療，讓有能力醫院救治有取栓需要病人，避免急診過度壓力、神內醫師疲於奔命，已請分區業務組協調，並邀集學會討論如何調度人力、適當轉診。

至於調整相關手術支付標準方面，石崇良說，依國際實證，已將取栓術執行時間由過去限制八小時內，放寬至廿四小時，因病人數量增加，去年起提高取栓手術相關給付，健保全額給付支架、耗材等醫療器材，共廿萬點，病人不需自費；另發給醫療團隊醫療處置費六萬點，且額外提供獎勵三萬五千點。

此外，執行取栓手術前，醫師需評估病人病情、是否符合適應症。石崇良表示，評估後，部分病人未必合適接受取栓術，但醫師仍須及時完成評估，即使在下班時間，也須趕回醫院。為此，去年七月起，健保提供「取栓評估費」三千點，今年七月一日起，將進一步要求醫院，需將其中八成分配給醫療團隊成員。

石崇良指出，從七月起，每一位腦中風病人接受取栓手術，健保給付合計逾卅萬點，「盼讓病人受益，也鼓勵醫師辛勞」。