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不只長庚！神經內科人力崩盤 燒到雲嘉南高屏花東

聯合報／ 記者沈能元李青縈林琮恩／台北報導
愈來愈多醫院神經內科醫師人力不足，台灣腦中風學會、台灣神經學學會昨發表聯合聲明，擔心執業環境再不改善，未來急性腦中風患者恐找不到神經科醫師就醫。圖為年輕外科醫師學習腦血管手術。本報資料照片
愈來愈多醫院神經內科醫師人力不足，台灣腦中風學會、台灣神經學學會昨發表聯合聲明，擔心執業環境再不改善，未來急性腦中風患者恐找不到神經科醫師就醫。圖為年輕外科醫師學習腦血管手術。本報資料照片

嘉義長庚醫院神經內科人力吃緊，在臉書貼文引發醫界關注。台灣腦中風學會、台灣神經學學會昨發表聯合聲明，擔心執業環境再不改善，未來急性腦中風患者恐找不到神經科醫師。除了雲嘉南，高屏、花東等地的神經內科人力也嚴重短缺，呼籲衛福部謹慎面對。

腦中風學會理事長、衛福部雙和醫院副院長陳龍表示，周一與嘉義六名神經科醫師召開視訊會議，主要了解人力問題，了解後發現情況比預期還嚴重，嘉義地區神經科醫師人力「真的崩盤了」，例如，聖馬爾定醫院僅有二名神經科醫師、嘉義基督教醫院三名，完全無法應付一整年值班工作，更何況還需負責門診、住院、急診等，留下來的醫師只能苦撐，燃燒殆盡。

除了嘉義，陳龍直言，花蓮、台東等偏鄉地區，以及高雄、屏東等南台灣縣市也有相同困境，神經科醫師人力短缺，恐於下一波出現困境，屆時急性腦中風患者恐求助無門。

為此，台灣腦中風學會、台灣神經學學會發表聯合聲明，文中提及腦中風急性治療一方面造福病人，但另一方面大量消耗神經科醫師資源，呼籲公部門及各醫院保障神經科醫師權益，全面檢討制度與給付。本年度神經內科住院醫師招收率首度降至八成，學會除爭取第一線神經科醫師權益，相關單位也應協助改善執業環境。

台灣神經學學會理事長、台大醫院神經部主任鄭建興表示，神經內科醫師壓力不比急診低，急診醫師採三班制輪班，但神內醫師卻常連續值班，目前許多區域醫院、地區醫院並無住院醫師，主治醫師輪班、看診，心力交瘁，以致人力流失嚴重，「這問題不是最近爆出來，是累積到撐不下去，才讓大家知道。」

台北市醫師工會秘書長陳亮甫指出，不只急診、神經內科，醫院裡還有許多醫師必須照護急重症患者，廿四小時待命，承擔高度病情不確定性，壓力沉重，萌生不如歸去念頭，人力流失速度加快。

陳亮甫表示，政府官員雖已增加預算，撥補經費來提高醫護待遇，努力改善環境，但相關醫護人員不見得馬上受惠。再者民眾以為醫院已拿到政府補助，但急診就醫，仍須長時間等床，在錯誤期待下，反而加重了醫病對立。

醫師 腦中風 神經科學

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