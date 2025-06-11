健康你我他／老爸口腔癌手術 全家動員陪抗病

兩年前，老爸因口腔內有破洞，久而不癒，到耳鼻喉科診所就醫，醫師立即開轉診單要老爸即刻去大醫院檢查。一周後，醫師診斷是口腔癌二期，必須手術治療。

考量醫療資源、交通便利和家人支援等因素，爸媽從嘉義北上、我自台北南下，和兩個定居台中的妹妹，全家人匯集在台中展開陪病之旅。

看到老爸手術後的第一眼，才體會到真正改變的時刻。整個腫脹的臉，被網狀繃帶套住頭，含著不捨的眼淚，心中卻浮現蠟筆小新搞笑的模樣，帶來淡淡的苦澀笑意。

剛開始操作鼻胃管給老爸餵食牛奶，既緊張又笨拙的我，牛奶下不去、也上不來，弄痛老爸哇哇叫，感謝醫護人員指導後，漸入佳境。老爸口腔內的血水要用機器抽吸出來，也許是病床調太高或動作太慢，一下子血水噴濺到整片上衣，我急忙找新的醫護衣來換，所幸是單人房未傷及無辜。

為了減輕老爸麻藥退去的疼痛、插鼻胃管的不適，用精油薰香營造芳香空間，開電視播放他習慣看的頻道，加上現場直播點歌，多了音樂跟說話聲來轉移他的注意力。

感恩醫師的專業判斷，讓老爸得以早發現早治療，還有全體醫護人員的照料與指導，更重要的是全家人齊心協力，媽媽跟小妹值白天班，我值夜班，大妹是機動組，各司其職，用愛陪伴，共同渡過人生中難忘的八天七夜。