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失智症新藥下周全台首例施打 1年療程需自費百萬

聯合報／ 記者沈能元陳雨鑫李樹人／台北報導

全台失智症患者已超過三十五萬人，七成罹患阿茲海默症，衛福部已核准兩款針對早期阿茲海默症的針劑新藥，國內不少醫療院所希望搶頭香，拔得頭籌。亞東預計六月十九日上午完成全國首例自費施打案例，一森診所則可能在前一天就幫患者施打藥物。

延緩阿茲海默氏症失智症的針劑藥物共有兩款，分別為由美國與日本共同研發的「樂意保」（ＬＥＱＥＭＢＩ），以及美國禮來藥廠「欣智樂」（ＫＩＳＵＮＬＡ），均取得衛福部食藥署許可證。前者每兩周注射一次，完成療程後，延長為每月施打，研究顯示可延緩病程約百分之廿六；「欣智樂」每月施打一次，平均可延緩病情約百分之卅五。

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興表示，盡管一年療程費用近百萬元，但已有十多名門診患者接受評估，而該院預計六月十九日上午完成全國首例自費施打案例，該名個案為八十三歲女性，屬於早期失智，且已通過失智評估、基因篩檢、核磁共振檢測，符合施打條件，因此，排定於六月十九日上午接受治療。

初步估計，這兩款早期阿茲海默症針劑新藥費用昂貴，連同術前檢查、基因篩檢，一年約需一百萬元，但仍有不少患者躍躍欲試，甄瑞興說，已有十多名早期失智症患者接受評估，其中六七人符合適應症，考慮接種，盡管所費不貲，但卻可讓後半生好過一些。

一森診所動作似乎更快，院長為台北榮總神經醫學中心特約醫師王培寧，她表示，若藥廠鋪貨速度快一點，可能六月十八日開打，患者是一名六十歲的輕度失智症男性患者，原本接受傳統藥物治療，但成效變差，幾個月前接受類澱粉蛋白正子攝影、ＭＲＩ等檢查，確定病情符合使用資格，該款藥品為自費，十八個月療程要價至少一五○萬。

據統計，台灣約有廿萬阿茲海默症失智患者，新藥僅限用於類澱粉蛋白沉積所致的輕度認知障礙、初期阿茲海默症，須有腦中類澱粉蛋白沉積的影像證據，一旦病程進入中度以上，或為血管型、路易氏體型等其他類型失智症，則無法使用，甄瑞興表示，粗估應有十萬人患者符合用藥條件。

除了針劑清除類澱粉蛋白，甄瑞興表示，「Tau（滔）蛋白抗體治療」已經進入研發階段，若研究結果證實可與現有藥物合併使用，應能讓失智患者認知功能穩定期維持更長，保有良好生活品質。

阿茲海默症 失智

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