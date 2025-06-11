家長遭詐背債 中信助弱勢家庭逆轉人生

最新統計顯示，隨著詐騙頻傳或誇大的廣告宣傳，中信慈善基金會「信扶專案」扶助對象背負新興債務的比率竟攀升至百分之六十一點二，其中一位曾遭詐騙的創業家長，更慶幸自己因「信扶專案」得到財務諮詢、創業輔導等資源，重新逆轉人生。

中信慈善基金會董事長辜仲諒表示，中國信託「信扶專案」是弱勢家庭後盾，也積極配合政府防詐騙宣導、推廣金融教育；衛福部政務次長呂建德亦肯定雙方合作、攜手補足社會安全網，是政府與民間單位公私協力的最好成果。

中信慈善基金會與中國信託商業銀行自二○一一年推動「信扶專案」，提供弱勢家長財務盤整、急難紓困、創業輔導、貸款金流與創業保險等服務，助其脫貧自立，如今邁入第十四年，已幫助九一八位家長成功創業、三二六個弱勢家庭脫貧，一九八五名弱勢兒少生活困境因此獲得改善。

而從前年起，基金會也與衛福部共同推行「家庭脫貧培力精進方案」，結合「信扶專案」資源，串聯全台二十八處社會局處及社福中心，建立全台脫貧扶助網絡。

來自台中的陳貝柯指出，其透過台中市南屯婦女及新住民培力中心轉介、報名「信扶專案」，由創業顧問協助釐清財務、申請低利創業貸款，與輔導經營等，加上陳貝柯積極努力，最終打造出饕客好評不斷的知名麵店，如今她有穩定收入可以還債，兒子也在經濟穩定的環境下好好長大。