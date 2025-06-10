大樂透頭獎連3槓 下期獎金上看1.2億元

為了展現愛的本質是力量，透過牽手這個再簡單不過的動作，展現愛的美好，由城市藝廊 City Gallery Soul maker 集結10位攝影創作者，在淡水文化園區殼牌倉庫D棟藝文沙龍，舉辦一場以牽手為主題的攝影聯展，這次展覽不僅是有牽手愛的表現，更從社會關懷到企業永續的方向來切入，結合ESG議題，讓大家看到城市的美好。

2025-06-10 20:33