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大樂透頭獎連3槓 下期獎金上看1.2億元

中央社／ 台北10日電

大樂透第114060期今晚開獎。中獎號碼為48、22、03、05、16、12，特別號30；派彩結果，頭獎槓龜，連3槓，下期（13日）預估銷售新台幣1.2至1.3億元，頭獎金額上看1.2億元。

大樂透加開23組100萬獎項開出情形，23組中開出4組，總中獎注數為4注，4組皆為單注中獎，本期尚有19組100萬獎項未開出，將於次期（13日）繼續加開。

貳獎槓龜。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

新台幣 大樂透

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