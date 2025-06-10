快訊

高雄住宅大樓突起火 火勢兇猛傷亡不明

民進黨共諜移審仍有串證之虞 4人再押3個月

臉書小編涉國安法 北市議員稱未進辦公室上班：支持檢調毋枉毋縱

路人入侵軌道遭台鐵區間車撞上 影響18列次、528分鐘

中央社／ 台北10日電

台鐵1列1237次區間車今晚7時多行駛於內壢至中壢間東正線，1名路人入侵軌道，遭區間車撞上。台鐵公司表示，目前已恢復正常行車，影響18列次、累計延誤528分鐘。

台鐵表示，今晚7時35分內壢至中壢間東正線（K66+300處），因路人侵入路線，與1列1237次區間車發生碰撞，已立即通知鐵路警察及119至現場處理，由鐵路警察持續處理中。

台鐵指出，一度改用西正線單線雙向行車，後來東正線在晚間8時27分恢復正常行車，經統計影響18列次、累計延誤528分鐘。

警察 台鐵 中壢

延伸閱讀

台鐵區間車晚間傳意外 54歲男遭撞送醫不治

桃園中壢泰豐輪胎市地重劃區狹小道路有救？將拓寬通中原文創園區

國道中壢段8車追撞如同打保齡球 多輛車撞成廢鐵

推人、痛毆頭部！中壢街頭2酒客爆打街友 警逮人送辦

相關新聞

觀光署人事也異動 前松山文創總監陳玉秀接任觀光署長

繼雙鐵人事大地震後，交通部觀光署長人事也異動，據悉，行政院近期已核定觀光新署長人選將由前松山文創園區總監、現任台鐵公司董...

首颱蝴蝶最快明上午形成 周四低壓帶影響全台雨勢明顯

中央氣象署預報員陳姵安表示，位於南海的熱帶性低氣壓最快明上午增強，形成今年首颱「蝴蝶」後，朝西北西往海南島移動，之後往大...

煮竹筍排骨湯怕有苦味 行家教撇步「加1物」：逼出甘甜味

夏天一到，不少家庭會煮竹筍排骨湯，喝起來清爽無負擔，不過有時候買到的竹筍吃起來比較苦，拿來煮湯的話會讓整鍋湯都變苦。有一名女網友分享煮湯的撇步，透露在煮竹筍排骨湯時可以加入一物，就能去除竹筍的苦味，還能逼出甘甜味。

她胃痛到背後以為腸胃炎 醫師照超音波嚇到：闌尾腫到快爆裂

胃痛怎麼會變成闌尾炎？肝膽腸胃科醫師林相宏分享之前有位女病患來求診，對方因為胃痛希望能照胃鏡，林相宏幫她照了超音波後發現闌尾腫大到7公分，讓他嚇了好大一跳，趕緊幫女病患轉診手術，也慶幸還好沒有變成腹膜炎。

綠光劇團「八月，在我家」 吳念真出演厭世父親

綠光劇團今年將推出改編自普立茲得獎作品「八月，在我家」，這次導演吳念真回歸演員身分，飾演離家出走的父親，他說這個角色跟他...

城市藝廊愛在淡水 牽手攝影聯展牽起美好關係

為了展現愛的本質是力量，透過牽手這個再簡單不過的動作，展現愛的美好，由城市藝廊 City Gallery Soul maker 集結10位攝影創作者，在淡水文化園區殼牌倉庫D棟藝文沙龍，舉辦一場以牽手為主題的攝影聯展，這次展覽不僅是有牽手愛的表現，更從社會關懷到企業永續的方向來切入，結合ESG議題，讓大家看到城市的美好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。