路人入侵軌道遭台鐵區間車撞上 影響18列次、528分鐘
台鐵1列1237次區間車今晚7時多行駛於內壢至中壢間東正線，1名路人入侵軌道，遭區間車撞上。台鐵公司表示，目前已恢復正常行車，影響18列次、累計延誤528分鐘。
台鐵表示，今晚7時35分內壢至中壢間東正線（K66+300處），因路人侵入路線，與1列1237次區間車發生碰撞，已立即通知鐵路警察及119至現場處理，由鐵路警察持續處理中。
台鐵指出，一度改用西正線單線雙向行車，後來東正線在晚間8時27分恢復正常行車，經統計影響18列次、累計延誤528分鐘。
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