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綠光劇團「八月，在我家」 吳念真出演厭世父親

中央社／ 台北10日電
吳念真(右)、王琄在「八月，在我家」中飾演夫妻。圖／綠光劇團提供
吳念真(右)、王琄在「八月，在我家」中飾演夫妻。圖／綠光劇團提供

綠光劇團今年將推出改編自普立茲得獎作品「八月，在我家」，這次導演吳念真回歸演員身分，飾演離家出走的父親，他說這個角色跟他最像的地方就是「厭世與逃避」。

吳念真今天在記者會上表示，這個父親的角色開場就出現，演著演著就消失，劇情才開始展開。對於這種「結束才是開始」的衝擊，他非常喜歡這樣的矛盾，「很希望幸福的人應該要來看看這些不幸的對白與劇情，才能夠知道自己平常錯過了什麼？」

根據綠光劇團的新聞稿，「八月，在我家」改編自普立茲得獎作品，劇情描述吳念真飾演的父親下落成謎後，家庭重心全然傾斜。3個女兒返家釐清事實時，意外掀起關於愛、責任與背叛的情感風暴。

王琄飾演的母親，說出塵封多年的真相，姐妹們也卸下壓抑的沉默，一場悶熱如盛夏、窒息如密室的家庭對話就此爆發。

這齣舞台劇集結台灣重量級劇場演員，除了吳念真之外，還包括王琄、姚坤君、顏嘉樂、鄧安寧、朱宏章、張丹瑋、梁正群、張晴、黃士勛、鄧雨忱、Miyaw Sika洪淳晨、王芝方等。

導演吳定謙為這次定調主視覺，以圍坐在「中式圓桌」的意象，象徵著台灣家庭逃避面對的愛與傷，像似輪迴般的持續上演著。

王琄飾演的母親是一個瘋癲、嗑藥的口腔癌患者，「我覺得這個媽媽的角色，其實也是一種愛的表現，她想要把所有愛的人都抱在懷裡，因此抱住了許多滾燙及難堪的家庭醜事，為的就是要維繫這個家庭。」王琄最後隨著劇情推演，眾人又從這個家離去，她一人孤單站在台上，非常揪心。

11年後，姚坤君與朱宏章也將加入重演角色，姚坤君飾演一位最不想回娘家的女兒，帶著婚姻破裂的秘密回到母親住處，姚坤君說這次重演，她人還在，戲服還穿得下，「這算不算奇蹟？」另一位原班人馬梁正群這次則從10年前的飾演阿姨的兒子變成大叔。

「八月，在我家」將於9月5日到7日在台北國家戲劇院，11月7日到9日在高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院，11月15日到16日在台南文化中心演藝廳，2026年1月10日在台中市中山堂演出。

母親 吳念真

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