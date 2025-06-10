觀光署人事也異動 前松山文創總監陳玉秀接任觀光署長

繼雙鐵人事大地震後，交通部觀光署長人事也異動，據悉，行政院近期已核定觀光新署長人選將由前松山文創園區總監、現任台鐵公司董事陳玉秀接任。相關人事案仍需等交通部正式對外宣布。

據悉，行政院近期除已核定台鐵與高鐵董事長人事案外，觀光署也將有異動，原任觀光署長的周永暉傳出將卸任，將由陳玉秀接手，此人事案已經過行政院核定，預計近期就會對外宣布。

新接手觀光署長的陳玉秀為1969年出生，現齡55歲，畢業於台北科技大學經營管理學系碩士，曾於台北市電腦商業同業公會任職超過12年，隨後歷任財團法人台北市文化基金會總監、月眉國際開發股份有限公司總經理特助、台灣商業聯合總會處長、松山文創園區總監。

知情人士表示，會選擇由陳玉秀出任，主要看中其豐富業界經驗，且擅長大型活動展演規、產業輔導等，另也熟諳科技化服務應用及創新服務等，是符合觀光署所需的專業人才