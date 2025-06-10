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首颱蝴蝶最快明上午形成 周四低壓帶影響全台雨勢明顯

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
熱帶性低氣壓最快明上午增強，形成今年首颱「蝴蝶」。聯合報系資料照
熱帶性低氣壓最快明上午增強，形成今年首颱「蝴蝶」。聯合報系資料照

中央氣象署預報員陳姵安表示，位於南海的熱帶性低氣壓最快明上午增強，形成今年首颱「蝴蝶」後，朝西北西往海南島移動，之後往大陸華南地區前進，明晚間起東南部、恆春半島開始降雨，周四隨著低壓帶到台灣附近，雨區擴大，中南部、東半部及午後北部地區都有明顯雨勢。

陳姵安說，熱帶性低氣壓今下午2時距離鵝鑾鼻西南方970公里，目前移動速度緩慢，中心還有整合趨勢，預計明上午增強為輕度颱風，朝西北西方向靠近海南島，之後再往大陸華南地區前進。

未來1周天氣部分，陳姵安指出，明天（11日）天氣與今天類似，環境風場為偏東風及東南風，東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後各地山區、東南部近山區有局部短暫雷陣雨，愈晚水氣會愈多，晚間東南部、恆春半島有局部大雨。

周四起熱帶性低氣壓北抬，順勢帶動菲律賓東方海面低壓帶到台灣附近，易有局部大雨。周四（12日）環境風場偏南風，南部、東半部、東南部有陣雨或雷雨，中部、東北部有局部短暫陣雨，北部則要留意午後雷陣雨。

周五（13日）雷雨範圍擴大，主要降雨在中南部、東部、東南部，其他地區為多雲的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，北部、東北部、東部及局部山區有局部大雨。

周六（14日）低壓帶影響逐漸轉為西南風，中南部地區有雷雨或局部大雨，其他地區為多雲天氣，午後有局部短暫雷陣雨，山區也有局部大雨，東半部雨勢較緩和。

周日至下周二（15至17日）受到西南風影響，中南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，陳姵安表示，明天台東降雨明顯，溫度約為31度，周四水氣增加，南部略降為31、32度，東半部30度，中部33、34度，北部仍有33至35度高溫。

周六回溫，北部高溫可達33、34度，中部32、33度；周日至下周二受西南風影響，大台北、花東地區因沉降作用，高溫上看35度。

陳姵安提及，受到低壓帶影響，周四起南部、東半部、蘭嶼、綠島、恆春半島及澎湖有長浪發生，浪高可能達2至3米，提醒民眾從事海邊活動留意。

雷雨 恆春

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