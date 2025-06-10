煮竹筍排骨湯怕有苦味 行家教撇步「加1物」：逼出甘甜味

夏天一到，不少家庭會煮竹筍排骨湯，喝起來清爽無負擔，不過有時候買到的竹筍吃起來比較苦，拿來煮湯的話會讓整鍋湯都變苦。有一名女網友分享煮湯的撇步，透露在煮竹筍排骨湯時可以加入一物，就能去除竹筍的苦味，還能逼出甘甜味。

這名女網友在臉書「廚藝公社」分享竹筍湯不苦的作法，首先將竹筍去殼切片，然後把排骨用冷水汆燙，水濁了就換水，這樣反覆汆燙3遍，最後一次汆燙時把半截三層肉也一起汆燙，然後整塊三層肉、排骨、竹筍片放入鍋內，水加至8分滿，用冷水開始煮湯。

原PO說如果怕竹筍會苦，可以放入一小湯匙的白米一起煮，一直滾到排骨爛了，再加一點鹽巴和味精調味就可以了，「整塊的三層肉拿起來切成薄片，可以沾蒜蓉醬油或是客家桔醬吃，好好吃」。

農糧署臉書也以「綠竹筍」解釋，綠竹筍冒出土壤見光後，筍尖端會變成綠色，這種現象叫做「出青」，出青會產生草酸，是苦味的來源，因此挑選時盡量避免頂端帶青綠的竹筍。

臉書也教大家3步驟來去除苦味：