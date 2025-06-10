提高一般職場就業率...企業聘僱1名庇護員工 可領54萬補助

庇護工場員工轉銜率成效不彰，難進入一般性職場就業，是長年未解問題。勞動部近年研議庇護工場轉型，昨啟動「庇護性就業者就業力提升試辦計畫」，加大力道協助庇護員工就業。其中，為提高企業聘雇誘因，除見習期間可領工作培訓行政管理及輔導費、職場見習訓練補助，正式僱用後，企業還能領取最高各27萬元的僱用補助、職場適應輔導費。

目前全台庇護工場163家，庇護性員工2061人，2024年轉銜率3.84%，轉銜93人次。由於近年外界不斷檢討庇護工場定位問題，包括轉銜率、薪資報酬偏低等，為此，勞動部以就業基金編列3000萬預算，推動「庇護性就業者就業力提升試辦計畫」，整合庇護工場、地方政府、民間團體資源，試辦至今年底。

勞動部勞動力發展署身特組組長劉玉儀說，現行做法是當庇護員工轉銜出一般職場，由職業重建中心個管師、支持性就服員協助媒合工作、職場適應，但通常來來回回，可能又回到庇護工場。

試辦計畫將庇護工場功能轉向職能培訓，設立最長24個月的轉銜輔導期，新增轉銜就服員角色，陪同見習職場訓練、視情況調整見習時數等，增強庇護員工的職場適用能力。

為了鼓勵庇護員工踏出這一步，職場見習訓練期間，將按照個案見習時數，並依個案前6個月產能核薪平均時薪核實補助，每月最高補助60小時，最長補助24個月。若順利轉銜成功，且在一般性職場穩定就業達6個月，從事全時工作每月可領1萬元補助、部分工時領5000元，最長補助18個月，等於最高可領18萬元。

企業端部分，若企業提供庇護員工職場見習訓練，將補助工作培訓行政管理及輔導費，依見習時數，補助最低工資時薪的7成，每人每月最高60小時，另提供每人1萬元的職場見習訓練補助。

當企業正式聘用庇護員工，全時工作每月給予1萬5000元的僱用補助，部分工時每小時80元，最長18個月；另外還有職場適應輔導費，也是最高1萬5000元，最長18個月。針對庇護工場，則提供臨時人力薪資補助、個案轉銜成功補助及庇護就服員輔導費等。