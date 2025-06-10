快訊

新冠疫情預估大失準！高峰已過 染疫人次171萬下修到42萬

從街頭走回書房 重量級評論家南方朔肺炎辭世享壽80歲…家人證實

將任高鐵董座突爆濫用公務車去推拿 史哲：舊傷復發順路裹膏藥

借鏡北市急重症整合系統 國合會率21國代表參訪

中央社／ 台北10日電

為借鏡北市到院前救護智慧醫療應用發展，台北市消防局今天表示，國合會特率21個友邦國家代表參訪北市急重症整合系統，讓歐洲、非洲、西亞等地區的專家學者親身了解、交流。

消防局發布新聞稿表示，財團法人國際合作發展基金會（ICDF）於9日率「智慧醫療AI運用研習班」參訓學員，共計21個友邦國家、27名醫療與資訊科技領域專家學者，參訪北市率全國之先所創的「急重症整合系統暨App」，盼借鏡台北市在到院前救護的智慧醫療應用發展。

這次參訪行程，消防局指出，透過簡報解說、實地展示體驗及綜合問答，讓來自於歐洲、非洲、西亞、拉丁美洲及加勒比海等地區的專家學者，親身了解台北市在到院前智慧救護的發展與實力。

消防局說明，急重症整合系統暨App主要運用物聯網技術，救護人員可使用App即時將傷病患的生理數據（像是血壓、血氧、心電圖等）傳輸至預計送抵的醫院，可讓醫院端提早6分鐘以上收到傷病患資訊，讓醫院醫療團隊提早掌握傷病患的關鍵資訊。

同時，預留黃金搶救時間進行更完善的醫療準備，加強維護民眾的健康與生命。

消防局說，未來將繼續秉持創新精神，運用科技「智慧串聯」的力量，共同推動智慧醫療的發展。

消防員 北市 人工智慧 AI

延伸閱讀

小編涉違反國安法遭帶走 北市議員證實檢調到辦公室

「罷免徐巧芯」看板沒申請就掛上 北市建管處出手了

再傳共諜案？北檢指揮調查局國安站搜索北市議會助理

52路線公車駕駛等超過3個紅燈原來是睡著了 北市公運處要裁處

相關新聞

奇美醫院發表研究成果 不完美的胚胎也能迎來完美的新生命

奇美醫院生殖醫學科在今年台灣婦產科醫學會年會中首次發表最新研究成果，從過去6年的臨床數據，證實過去被視為風險較高的「高程...

家長注意！台中新增1男童新冠重症 3症狀送急診發現肺浸潤

國內新冠疫情升溫，台中市新增1例5歲以下男童新冠併發重症；這名男童5月底出現發燒、咳嗽與流鼻水症狀，經急診檢查發現胸部X...

宜蘭某醫院非病死器捐流程惹議 衛福部器捐中心調查中

宜蘭某醫院在執行器捐時，因捐贈者仍使用葉克膜，但通知檢察官相驗，準備器捐，引發爭議。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，醫院多...

阿茲海默症治療曙光 亞東醫院19日施打全台第一針

衛福部統計，全台失智症患者達35萬人，其中約7成是阿茲海默症，以往失智症沒有藥物治療，經藥廠研發，衛福部日前核准兩款針對...

她胃痛到背後以為腸胃炎 醫師照超音波嚇到：闌尾腫到快爆裂

胃痛怎麼會變成闌尾炎？肝膽腸胃科醫師林相宏分享之前有位女病患來求診，對方因為胃痛希望能照胃鏡，林相宏幫她照了超音波後發現闌尾腫大到7公分，讓他嚇了好大一跳，趕緊幫女病患轉診手術，也慶幸還好沒有變成腹膜炎。

南迴公路伊屯段南下車道路面掏空 預估搶修至明下午5時

屏東縣獅子鄉台9線443K+600（伊屯路段）南下車道（往屏東）路基流失造成路面掏空，目前封閉中，北上車道單線雙向管制通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。