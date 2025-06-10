影／桃園機場美食街再進化 個人燒肉餐廳開幕

桃園國際機場美食街再進化，民眾到桃機除了林東芳牛肉麵、雙月食品社、春水堂、興波咖啡等知名餐飲可選擇，現在旅客還可以在搭機前先到美食街享受不被打擾的個人燒肉時光。負責經營桃機第二航廈B2美食街的義美吉盛公司首開創舉引進個人燒肉餐廳「米-燒肉」，並於今天舉行開幕儀式。

「米-燒肉」於中午舉行開幕儀式，由義美吉盛公司總經理詹成吉、「米-燒肉」總經理陳俊憲主持，機場公司董事長楊偉甫、總經理范孝倫、副總經理李俊德等貴賓皆出席，機場公司董事長楊偉甫特別於中午休息時間以行動支持，親自動手烤肉享用。

義美吉盛公司總經理詹成吉表示，「米-燒肉」是全球第一家在國際機場美食街的個人燒肉店，擁有88席舒適座位，搭配自助平板點餐與結帳科技化服務，提供個人化獨享燒肉套餐及免費自助式小菜、冰品、飲料吧；如果想要多人一起享用，現場也設有聚會燒烤區域。

詹成吉指出，「米-燒肉」嚴選品質保證的冷藏熟成牛肉、本土活菌豬肉及澎湖直送海鮮等新鮮食材，所有食材皆由通過HACCP認證的中央廚房嚴格控管製作。由於餐廳位於B2美食街，烤爐周圍設置了最高效能排煙排風系統，讓旅客享受美食時不受油煙影響。